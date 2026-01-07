(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Ventyx Biosciences/Eli Lilly, Warner Bros Discovery/Paramount Skydance/Netflix, GameStop, JPMorgan Chase, secteur des semi-conducteurs, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI , mais une baisse de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un repli de 0,25% pour le Nasdaq

.IXIC :

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les fabricants de puces mémoire, dont les cours avaient fortement progressé face aux craintes de pénuries, se stabilisent mercredi. SANDISK SNDK.O et MICRON TECHNOLOGY MU.O reculent respectivement mercredi de 2% et 1,9% en avant-Bourse après avoir bondi de 27,5% et 10% mardi.

* WARNER BROS DISCOVERY WBD.O , PARAMOUNT SKYDANCE

PSKY.O , NETFLIX NFLX.O - Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a

rejeté

à l'unanimité la dernière tentative de Paramount Skydance d'acquérir le studio, déclarant que son offre hostile révisée de 108,4 milliards de dollars (92,74 milliards d'euros) équivalait à une acquisition par emprunt risquée que les actionnaires devraient ne devraient pas suivre. Le conseil a réaffirmé son engagement vis-à-vis de l'accord de 82,7 milliards de dollars conclu avec Netflix pour le studio de cinéma et de télévision et d'autres actifs.

* VENTYX BIOSCIENCES VTYX.O s'envole de 67% en avant-Bourse. ELI LILLY LLY.N est en discussions avancées pour racheter le groupe pour plus d'un milliard de dollars, a rapporté mardi le Wall Street Journal. Un accord permettrait à Eli Lilly d'ajouter à son portefeuille de traitements des médicaments pour les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse.

* CHEVRON CVX.N et le groupe de capital-investissement Quantum Energy Partners se sont associés pour faire une offre sur les actifs internationaux de la major pétrolière russe Lukoil LKOH.MM , qui sont évalués à 22 milliards de dollars, rapporte mercredi le Financial Times.

* MOBILEYE GLOBAL MBLY.O grimpe de 6,7% en avant-Bourse. Le spécialiste des technologies de conduite autonome a annoncé son intention d'acquérir la startup de robotique humanoïde Mentee Robotics pour environ 900 millions de dollars.

* MICROSTRATEGY MSTR.O prend 3,9% en avant-Bourse, MSCI

MSCI.N ayant renoncé à son projet d'exclure les sociétés de trésorerie d'actifs numériques (DATCO) de ses indices. A la place l'opérateur va lancera une consultation sur la manière dont ces sociétés devraient être traitées.

* GAMESTOP GME.N bondit de 4,1%, le distributeur de jeux vidéo a annoncé mercredi un plan de rémunération basé sur la performance pour son directeur général Ryan Cohen en lui accordant une option d'achat d'actions qui ne serait entièrement acquise que lorsque la valeur en Bourse du groupe aura atteint 100 milliards de dollars et que l'entreprise réalisera un Ebitda de 10 milliards de dollars.

* SECTEUR AURIFÈRE - En avant-Bourse, NEWMONT NEM.N et BARRICK MINING B.N reculent chacun d'environ 2%, tandis que GOLD FIELDS GFI.N chute de 4%, HARMONY GOLD HMY.N de 3% et SIBANYE STILLWATER SBSW.N de 2% dans un contexte de prise de bénéfice sur l'or XAU= , qui cède mercredi près de 1% après avoir touché la veille un pic de plus d'une semaine et le 26 décembre un record à 4.549,71 dollars l'once.

* STEEL DYNAMICS STLD.O - BlueScope Steel BSL.AX a rejeté une offre de rachat de 13,2 milliards de dollars australiens (8,92 milliards de dollars américains ou 7,62 milliards d'euros) de la part de SGH SGH.AX et de l'américain Steel Dynamics, a annoncé mercredi le sidérurgiste australien, accusant les deux groupes de vouloir le racheter "à bas prix".

* META META.O - Les autorités chinoises examinent l'acquisition par le groupe américain de la startup chinoise d'intelligence artificielle Manus, pour un montant de deux milliards de dollars, afin d'y déceler d'éventuelles violations du contrôle technologique, a rapporté mardi le Financial Times, citant deux personnes proches du dossier.

* JPMORGAN CHASE JPM.N - La division gestion d'actifs du groupe américain coupe tous les liens avec les sociétés de conseil en vote par procuration avec effet immédiat, rapporte mercredi le Wall Street Journal, citant un mémo interne.

* KKR KKR.N a accepté d'acquérir Arctos Partners dans le cadre d'une transaction qui évalue la société de capital-investissement, axée sur le sport, à environ un milliard de dollars, a rapporté mardi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* TPG CAPITAL TPG.O est en discussions pour prendre une participation pouvant aller jusqu'à 20% au capital de la société indienne IIFL Capital Services IIFS.NS , selon deux sources proches du dossier.

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N a annoncé mardi avoir porté le salaire de son nouveau directeur général Greg Abel à 25 millions de dollars, dépassant de loin le salaire annuel de 100.000 dollars que son prédécesseur Warren Buffett avait accepté pendant plus de quarante ans.

* COLGATE-PALMOLIVE CL.N avance de près de 1%, Piper Sandler ayant relevé sa recommandation sur la valeur de "neutre" à "surpondérer" avec un objectif de cours à 88 dollars, contre 82 auparavant.

* DECKERS OUTDOOR DECK.N recule de 4,1% en avant-Bourse. Piper Sandler a rétrogradé la valeur de "neutre" à "sous-pondéré" avec un objectif de cours passé de 100 dollars à 85.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)