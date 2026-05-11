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Dua Lipa réclame $15 mlns à Samsung pour avoir utilisé son image afin de promouvoir la vente de téléviseurs
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 13:49

Soirée de visionnage des Oscars de la Fondation Elton John contre le SIDA, à West Hollywood

Soirée de visionnage des Oscars de la Fondation Elton John contre le SIDA, à West Hollywood

La pop star britannique Dua Lipa a ‌intenté un procès contre Samsung Electronics afin d'obtenir au moins 15 millions de dollars de ​dommages et intérêts, le géant sud-coréen de la technologie étant accusé d'avoir utilisé son image sans autorisation pour commercialiser ses téléviseurs.

Selon la plainte, Samsung a utilisé une image protégée par ​le droit d'auteur de la chanteuse pour illustrer le devant des cartons contenant des téléviseurs destinés à la vente au ​détail, permettant à l'entreprise de tirer profit de ⁠ce qui semblait être le soutien de l'artiste au produit.

L'image qui aurait été utilisée ‌sur les cartons de téléviseurs est intitulée "Dua Lipa - Backstage at Austin City Limits, 2024", or Dua Lipa en détient tous les droits, titres et ​intérêts, selon la plainte déposée ‌vendredi devant le tribunal fédéral de Californie.

Un porte-parole de Samsung Electronics ⁠a refusé de commenter, affirmant qu'il ne pouvait pas s'exprimer sur un litige en cours, tandis que les avocats de Dua Lipa n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires ⁠sur l'affaire.

Outre la violation ‌du droit d'auteur et de la marque déposée, Dua Lipa a accusé ⁠Samsung Electronics d'avoir enfreint ses droits à l'image.

Les avocats de Dua Lipa ont joint ‌à leur dossier des captures d'écran de publications et de commentaires sur les ⁠réseaux sociaux, affirmant que l'image de la pop star sur le ⁠devant des boîtes incitait ‌les clients potentiels à acheter le produit. L'une de ces captures d'écran montre un fan ​commentant qu'il achèterait le téléviseur "simplement parce que Dua ‌est dessus".

L'interprète de la chanson "Levitating" a pris connaissance de la violation présumée en juin de l’année dernière et a ​exigé que Samsung cesse d’utiliser son image, ce que le fabricant d’électronique a refusé à plusieurs reprises de faire, ont déclaré les avocats de Dua Lipa.

L'utilisation présumée non ⁠autorisée de l'image de Dua Lipa par Samsung a "causé et continue de causer une dilution" de "l'identité de marque et de la réputation commerciale" de la chanteuse "en laissant croire à tort au public des consommateurs qu'elle approuve et soutient" les produits en question, ont-ils ajouté.

(Rédigé par Rhea Rose Abraham et Akanksha Khushi à Bangalore; avec la contribution de Hyunjoo Jin; Version française Matthieu ​Huchet, édité par Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 14:02

    Elle a besoin de se rebotoxer les lèvres ?

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