Côte d'Ivoire: l'Etat a commencé l'achat des stocks de cacao pour résoudre la crise

Ouverture des sacs de fèves de cacao en vue de leur broyage, chez Transcao, un beurrier répertorié auprès du Conseil du Café-Cacao (CCC) à Abidjan, le 29 janvier 2026. ( AFP / Sia KAMBOU )

L'Etat ivoirien a commencé l'achat des stocks de cacao entassés dans les coopératives pour permettre aux producteurs d'être payés, face à une crise de la filière, a annoncé jeudi l'organe régulateur de ce secteur.

Le secteur du cacao, qui représente 14% du produit intérieur brut (PIB) du pays, est dans une situation critique depuis plusieurs semaines, avec un ralentissement des exportations sur fond de problèmes de liquidités des acheteurs et de baisse des cours mondiaux, alors que le prix fixé par l'Etat ivoirien pour un kilo de cacao a atteint un prix historique de 2.800 francs CFA (4,27 euros).

Conséquence de cet engorgement: une partie des 5 millions de personnes qui vivent du cacao ne touche plus de revenus depuis plusieurs mois, alors que la plupart vit déjà sous le seuil de pauvreté.

La semaine dernière, le gouvernement avait annoncé l'achat des stocks de cacao par l'Etat, en collaboration avec le CCC et l'organisation interprofessionnelle des producteurs de cacao (OIA).

"Cette opération commence aujourd'hui, elle va se poursuivre", a annoncé jeudi le directeur général du Conseil café cacao (CCC), Yves Brahima Koné, lors d'une conférence de presse à Abidjan, dans l'usine de l'entreprise publique Transcao.

Derrière lui, les premiers camions commençaient à y décharger des centaines de sacs en toile de jute contenant des fèves de cacao.

L'Etat joue un rôle d'intermédiaire en avançant l'argent nécessaire à l'opération en attendant que, dans un deuxième temps, les exportateurs rachètent le stock, remboursant donc cette avance.

"Nous avons l'assurance à ce moment que le planteur touchera désormais le prix réel que le gouvernement a fixé", a ajouté M. Koné.

Toutefois, si le gouvernement avait estimé la semaine dernière les stocks de cacao bloqués à 130.000 tonnes, le CCC n'a pas souhaité confirmer ce chiffre.

Deux syndicalistes de la filière cacao sont convoqués une nouvelle fois vendredi par la justice, après avoir dénoncé la situation de crise.