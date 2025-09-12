Roche Bobois, pénalisé par les changes au premier semestre, mise sur la hausse des prix

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe d'ameublement Roche Bobois espère compenser les droits de douane de Trump et le taux de change euro/dollar, qui ont pénalisé son bénéfice au 1er semestre, par des hausses de prix aux Etats-Unis, a déclaré vendredi le patron de l'enseigne.

"Nous avons eu des hausses de prix significatives aux Etats-Unis en février et avril 2025 (+4 et +6%) qui ne se voient pas encore dans notre chiffre d'affaires livré" du fait du décalage entre les commandes et les livraisons, a affirmé Guillaume Demulier, président du directoire, lors d'une conférence de presse en ligne.

"Ça va venir compenser à la fois les droits de douane de 15% et, partiellement mais significativement, les effets de change", a ajouté celui qui est également directeur général de Roche Bobois.

L'entreprise d'ameublement haut de gamme a dévoilé jeudi soir une baisse de 28% de son bénéfice net au 1er semestre, tombé à 5,8 millions d'euros, contre 8,1 millions d'euros sur la même période l'année précédente.

Dans un "contexte de marché encore peu dynamique pour l'ameublement", Roche Bobois explique avoir souffert de "l'effet de pertes de change liées à l'évolution de la parité euro/dollar", et évoque un "impact de 2,5 millions d'euros".

Et ces effets devraient être encore "plus significatifs" au second semestre, anticipe le groupe, très présent en Amérique du Nord.

Au premier semestre, le groupe a réalisé 31% de son chiffre d'affaires dans la zone Etats-Unis/Canada, contre 28% en France et 25% en Europe hors France, a précisé l'entreprise lors de la conférence de presse en ligne

Depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, le dollar fait face à une perte de confiance des investisseurs en raison de la politique économique erratique du président des Etats-Unis.

L'euro remonte donc fortement, mettant sous pression les entreprises françaises exportatrices comme Roche Bobois.

Néanmoins, le chiffre d'affaires du groupe a légèrement progressé au premier semestre (+0,9%) à 206,2 millions d'euros.

L'excédent brut d'exploitation (Ebidta, un indicateur de rentabilité) est ressorti stable à 36,7 millions d'euros contre 36,6 millions à la même période l'année dernière.

Pour l'ensemble de l'année 2025, Roche Bobois confirme son objectif d'un chiffre d'affaires stable et d'un Ebitda "stable voire en léger repli par rapport à 2024".

Le groupe, présent en France avec l'enseigne d'ameublement haut de gamme Roche Bobois et les magasins de canapés Cuir Center, détient un réseau de 338 magasins en propre ou franchisé dans 56 pays.