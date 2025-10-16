4 règles simples pour épargner sans se priver

AMUNDI

Déconstruire les idées reçues sur l'investissement en actions

1- Trouver le juste milieu

Épargner ne signifie pas arrêter net tous vos loisirs et dépenses du quotidien. En fonction de vos moyens, cherchez le juste milieu entre vos dépenses essentielles, vos loisirs et la constitution de votre épargne.

Saviez-vous que les Français épargnent en moyenne 17 %(1) de leurs revenus ?

Cela peut être un bon repère pour débuter. À ajuster bien sûr en fonction de vos revenus et de vos besoins.

Découvrez les 3 autres règles dans l'infographie ci-dessous et visitez la page web dédiée pour en savoir plus.

Sources et références :

(1) Épargne et Patrimoine financiers des ménages T3 2024, Banque de France