États-Unis: Recul des inscriptions hebdomadaires au chômage à 207.000

Offres d'emploi dans des entreprises de Cambridge, Massachusetts

‌Les inscriptions au chômage ​ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 11 ​avril, à 207.000 contre 218.000 (révisé) la ​semaine précédente, a ⁠annoncé jeudi le département ‌du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 215.000 inscriptions ​au ‌chômage.

Les inscriptions de la semaine ⁠au 4 avril ont été révisées en baisse par ⁠rapport à ‌une estimation initiale de ⁠219.000. La moyenne ‌mobile sur quatre semaines ⁠s'établit à 209.750 contre 209.250 (révisé) ⁠la ‌semaine précédente.

Le nombre de personnes ​percevant régulièrement ‌des indemnités s'est élevé à 1,818 million ​lors de la semaine au 4 avril (dernière ⁠semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,787 million (révisé) la semaine précédente.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Benoit ​Van Overstraeten)