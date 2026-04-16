États-Unis: Recul des inscriptions hebdomadaires au chômage à 207.000

Offres d'emploi dans des entreprises de Cambridge, Massachusetts
Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 11 avril, à 207.000 contre 218.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.
Les économistes attendaient en moyenne 215.000 inscriptions au chômage.
Les inscriptions de la semaine au 4 avril ont été révisées en baisse par rapport à une estimation initiale de 219.000. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 209.750 contre 209.250 (révisé) la semaine précédente.
Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,818 million lors de la semaine au 4 avril (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,787 million (révisé) la semaine précédente.
(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Benoit Van Overstraeten)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer