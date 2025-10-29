(Actualisé avec contrats à terme, Boeing, Verizon, Caterpillar, Kraft Heinz, CVS Health, Phillips 66, Fiserv, Etsy)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI , de 0,26% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,42% pour le Nasdaq.

* NVIDIA NVDA.O est à surveiller après que le titre du géant de l'IA a progressé de près de 5% la veille, soutenu par une série d'annonces de l'entreprise, qui s'est rapprochée en séance d'une valeur boursière de 5.000 milliards de dollars, ce qui en ferait la première à franchir ce seuil symbolique. L'action prend 3,6% en avant-Bourse.

Le président américain Donald Trump a par ailleurs déclaré mercredi qu'il s'entretiendrait avec le président chinois Xi Jinping au sujet de la puce d'IA Blackwell de Nvidia lors de leur rencontre prévue jeudi.

* BOEING BA.N - Le constructeur d'avions a annoncé mercredi une charge de près de 5 milliards de dollars (4,29 milliards d'euros) liée aux retards de son programme d'avions 777X. L'action perd près de 1% en avant-Bourse.

* VERIZON VZ.N a dépassé mercredi les estimations en matière de bénéfice trimestriel et d'augmentation du nombre d'abonnés à ses services mobiles, les promotions liées au lancement récent de l'iPhone ayant aidé le fournisseur américain de services mobiles à attirer davantage de clients. L'action prend 1% en avant-Bourse.

CATERPILLAR CAT.N a publié un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux estimations pour le troisième trimestre, l'essor de l'intelligence artificielle ayant stimulé la demande pour ses équipements. L'action prend 4% en avant-Bourse.

* KRAFT HEINZ KHC.O a abaissé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année, signalant une faiblesse persistante de la demande pour ses snacks et condiments dans un contexte d'incertitude macroéconomique. L'action recule de 1% en avant-Bourse.

* Les résultats trimestriels des géants de la "tech" MICROSOFT MSFT.O , ALBHABET GOOGL.O et META META.O sont attendus après la clôture de Wall Street.

* VISA V.N a publié mardi un bénéfice légèrement supérieur aux attentes pour son quatrième trimestre et a donné des prévisions optimistes pour son nouvel exercice fiscal, la forte consommation des ménages américains ayant stimulé le volume des transactions par carte sur le réseau de la société.

* MONDELEZ MDLZ.O a abaissé mardi ses prévisions de bénéfice annuel, les consommateurs ayant réduit leurs achats de chocolats et de snacks en Amérique du Nord et en Europe, tandis que la hausse du coût du cacao a accentué la pression. L'action recule de 5,3% en avant-Bourse.

* CVS HEALTH CVS.N a relevé mercredi sa prévision de bénéfice ajusté annuel, grâce à l'amélioration du chiffre d'affaires de ses pharmacies, et a également annoncé une dépréciation de 5,73 milliards de dollars de ses activités de soins de santé.

* ELECTRONIC ARTS EA.O - L'éditeur de jeux vidéo a publié mardi des réservations pour le deuxième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street, pénalisé par l'incertitude pesant sur les dépenses liées à son portefeuille sportif principal et par la difficulté de comparer sa croissance à celle enregistrée l'année dernière grâce au lancement réussi de "College Football 25".

* BXP BXP.N - La société d'investissement immobilier a dépassé mardi les estimations pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à la forte tendance à la location liée à l'expansion des espaces de travail par les entreprises.

* JAMF JAMF.O - La société de capital-investissement Francisco Partners est sur le point de conclure un accord pour racheter le fournisseur de logiciels de gestion d'appareils, ont déclaré deux sources proches du dossier, ce qui retirerait l'entreprise de la cote un peu plus de cinq ans après son introduction en Bourse.

* WALMART WMT.N - La filiale mexicaine et centraméricaine de Walmart a annoncé mardi une baisse de 9% de son bénéfice net au troisième trimestre, principalement due à une augmentation des coûts financiers et à un ajustement comptable ponctuel, malgré une croissance des ventes et une amélioration de l'efficacité opérationnelle.

* PHILLIPS 66 PSX.N - Le raffineur américain a dépassé mercredi les estimations concernant son bénéfice au troisième trimestre, grâce à des marges plus élevées sur les carburants et à des volumes records dans son activité de transport par pipeline.

* FISERV FI.N a abaissé mercredi sa prévision de bénéfice annuel et a annoncé une refonte de sa direction alors que la société de paiement est confrontée à un ralentissement de sa croissance. L'action plonge de 31% en avant-Bourse.

* ETSY ETSY.N a nommé mercredi Kruti Goyal au poste de directrice générale, en remplacement de Josh Silverman, et a annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions, touché par le ralentissement de la demande. L'action recule de 5% en avant-Bourse.

