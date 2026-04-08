 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Liban: des dizaines de morts dans des frappes israéliennes sans précédent depuis le début de la guerre
information fournie par AFP 08/04/2026 à 16:40

Un immeuble touché par un bombardement israélien près d'Abbasiyeh, dans la périphérie de Tyr, dans le sud du Liban, le 8 avril 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )

Un immeuble touché par un bombardement israélien près d'Abbasiyeh, dans la périphérie de Tyr, dans le sud du Liban, le 8 avril 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )

Loin de la trêve de deux semaines annoncée entre les Etats-Unis et l'Iran, Israël a pilonné mercredi comme jamais le Liban depuis le début de la guerre, des frappes qui ont fait "des dizaines de morts et des centaines de blessés", selon les autorités.

Les frappes dont plusieurs ont visé le coeur de Beyrouth ont provoqué des scènes de panique dans la capitale libanaise, à une heure de grande affluence, selon des journalistes de l'AFP.

L'armée israélienne a annoncé avoir mené sa "plus grande frappe coordonnée" contre le mouvement pro-iranien Hezbollah depuis le déclenchement de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, le 28 février.

"En l'espace de 10 minutes et simultanément dans plusieurs zones, (les forces israéliennes ont attaqué) une centaine de postes de commandement et d'infrastructures militaires" du mouvement islamiste libanais à travers le Liban, précise-t-elle.

Immeubles en flammes, voitures calcinées, ambulances sirènes hurlantes: en un instant, une frappe israélienne a transformé l'une des artères les plus animées de Beyrouth, la corniche Mazraa, en scène de désolation.

L'une des frappes a visé Basta, un quartier populaire au coeur de la capitale.

"J'ai vu une frappe, c'était très fort, des enfants ont été tués, d'autres ont eu les bras coupés", a déclaré à l'AFP Yasser Abdallah, qui travaille dans un magasin d'électroménager dans un secteur proche.

Le ministère libanais de la Santé, dont le bilan des morts et des blessés est préliminaire, a appelé les habitants de la capitale à dégager "d'urgence" les routes devant les ambulances.

Devant l'hôpital de l'Université américaine de Beyrouth, l'un des principaux établissements de la capitale, une journaliste de l'AFP a vu les ambulances se succéder.

Des proches de blessés sont rassemblés devant l'entrée des urgences, dans une atmosphère de tension, certains en pleurs.

"Tous les amis du Liban sont appelés à nous venir en aide pour faire cesser ces attaques par tous les moyens", a plaidé le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, dans un communiqué.

- "Des centaines" de membres du Hezbollah" visés -

"Tsahal a mené une attaque surprise contre des centaines de terroristes du Hezbollah dans des centres de commandement à travers le Liban", a déclaré dans un message vidéo le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, félicitant l'armée israélienne pour son "exécution parfaite" de l'opération.

Un projectile est aperçu quelques instants avant de percuter un bâtiment lors d’une frappe aérienne israélienne dans la zone d’Abbasiyeh, en périphérie de la ville de Tyr, dans le sud du Liban, le 8 avril 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )

Un projectile est aperçu quelques instants avant de percuter un bâtiment lors d’une frappe aérienne israélienne dans la zone d’Abbasiyeh, en périphérie de la ville de Tyr, dans le sud du Liban, le 8 avril 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )

Il s'agit "du coup le plus dur (...) encaissé par le Hezbollah depuis l'opération des bipeurs", a commenté M. Katz, en faisait référence au piégeage par les services secrets israéliens de bipeurs et talkies-walkies utilisés par les membres du Hezbollah, dont l'explosion simultanée, coup sur coup, les 17 et 18 septembre 2024, avait fait 39 morts et près de 3.000 blessés, selon les autorités libanaises.

Les frappes israéliennes ont également visé la plaine de la Békaa (est du Liban) ainsi que le sud du pays, selon l'armée israélienne.

Le Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre régionale le 2 mars en menant une attaque contre Israël en représailles à la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei.

Le cessez-le-feu de 15 jours avec l'Iran décrété dans la nuit par le président américain Donald Trump "n'inclut pas le Liban", a affirmé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

"La bataille continue au Liban", a ensuite déclaré l'armée israélienne.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a de son côté précisé que les Etats-Unis, l'Iran et leurs alliés avaient accepté un cessez-le-feu "partout", y compris au Liban, à la suite d'une médiation pakistanaise.

Le Hezbollah, qui a affirmé être aux portes d'une "victoire historique", ne s'est pas prononcé sur le cessez-le-feu mais n'a plus revendiqué d'attaques contre Israël depuis 01H00 locale environ (mardi 22H00 GMT).

L'armée israélienne avait demandé mercredi matin à la population d'évacuer plusieurs quartiers de la banlieue sud de Beyrouth, ainsi qu'une vaste zone, entre la frontière israélienne et le fleuve Zahrani, à une quarantaine de km plus au nord.

Les frappes israéliennes sur le Liban depuis le 2 mars ont fait plus de 1.500 morts et plus d'un million de déplacés.

Proche orient
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 17:11

    Parce qu"il a besoin de s'approprier des terres , le 7-8 /10 a été une aubaine pour lui , d'ailleurs ils le prouvent eux mème il y a une totale incohérence entre leur efficacité a cibler aujourd huit et a celle de voir le 8-10 Après ils s'etonnent qu'on ne les aime pas , ils sont très forts ce jour mais probablement pas demain , ce comportement développe une haine qui se transmet génétiquement

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'industrie de défense de l'Iran est "complètement" détruite, selon les Etats-Unis
    L'industrie de défense de l'Iran est "complètement" détruite, selon les Etats-Unis
    information fournie par AFP Video 08.04.2026 17:01 

    Les Etats-Unis ont "fini de complètement détruire la base industrielle de défense de l'Iran", a affirmé mercredi le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, lors d'une conférence de presse au lendemain de l'annonce d'une trêve entre les deux pays.

  • Les suites d'une frappe israélienne sur le centre de Beyrouth
    Les suites d'une frappe israélienne sur le centre de Beyrouth
    information fournie par AFP Video 08.04.2026 17:01 

    Des secouristes déblayent les gravats sur le site d'une frappe de israélienne qui a détruit des bâtiments à Ain El Mraysseh, dans le centre de Beyrouth. Loin de la trêve de deux semaines annoncée entre les Etats-Unis et l'Iran, Israël a pilonné mercredi comme jamais ... Lire la suite

  • Dégâts après une frappe israélienne sur Tyr, dans le sud du Liban
    Dégâts après une frappe israélienne sur Tyr, dans le sud du Liban
    information fournie par AFP Video 08.04.2026 17:01 

    Des secouristes déblayent les décombres d'un immeuble frappé par Israël à Tyr, dans le sud du Liban. Israël a pilonné le Liban depuis le début de la guerre, des frappes qui ont fait "des dizaines de morts et des centaines de blessés", selon les autorités. L'armée ... Lire la suite

  • Destruction sur le site d'une frappe israélienne dans le centre de Beyrouth
    Destruction sur le site d'une frappe israélienne dans le centre de Beyrouth
    information fournie par AFP Video 08.04.2026 17:00 

    De la fumée s'élève au-dessus du quartier de Corniche al-Mazraa, dans le centre de Beyrouth, alors qu'Israël a mené une série de frappes au cœur de la capitale libanaise. Israël affirme que la trêve irano-américaine annoncée dans la nuit n'inclut pas le Liban. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank