Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,07% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,16% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,29% pour le Nasdaq .IXIC :

* HOME DEPOT HD.N doit publier ses résultats mardi avant l'ouverture de la Bourse de New York.

* ALPHABET GOOGL.O , BLACKSTONE BX.N - Google et le gestionnaire américain d'actifs alternatifs ont annoncé lundi la création d'une coentreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) dans le cloud, visant à tirer parti de la demande insatiable en services informatiques liés à cette technologie en essor.

* ANALOG DEVICES ADI.O - Le fabricant américain de semi-conducteurs est en pourparlers avancés en vue d'acquérir la société de puces destinées à l'IA Empower Semiconductor pour environ 1,5 milliard de dollars (1,29 milliard d'euros) en espèces, a rapporté lundi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)