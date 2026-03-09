Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,87% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,77% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,85% pour le Nasdaq .IXIC :

* APOLLO APO.N - La branche d'investissement sportif du fonds américain, Apollo Sports Capital, finalisera l'acquisition de 55% du club de football espagnol Atlético Madrid le 12 mars, a annoncé lundi le journal espagnol Expansion, citant des sources.

* Le SECTEUR BANCAIRE pourrait continuer à souffrir lundi de la dégradation des conditions de crédit induite par le conflit armé au Moyen-Orient et son impact sur l'énergie et l'inflation, après avoir reculé .SPXBK de 2,03% vendredi.

BLACKROCK BLK. est à surveiller tout particulièrement, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde ayant terminé sur une baisse de 7,1% vendredi après avoir décidé de limiter les retraits d'un fonds de crédit privé phare.

* KKR KKR.N - Le groupe de capital-investissement travaille avec des conseillers sur la vente de la société de refroidissement de centres de données CoolIT Systems pour un montant pouvant dépasser 3 milliards de dollars, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO , prévoit de commercialiser ses médicaments amaigrissants sur la plateforme HIMS & HERS HEALTH

HIMS.N , mettant ainsi fin à un différend entre les deux sociétés qui avait dégénéré en bataille juridique le mois dernier, a rapporté vendredi Bloomberg.

L'action Hims & Hers bondit de 37,9% en avant-Bourse.

* ORACLE ORCL.N et OPENAI ont abandonné leur projet d'agrandissement d'un centre de données phare dédié à l'intelligence artificielle au Texas après des négociations interminables sur le financement et l'évolution des besoins d'OpenAI, a rapporté vendredi Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)