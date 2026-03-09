 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 11:20

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,87% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,77% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,85% pour le Nasdaq .IXIC :

* APOLLO APO.N - La branche d'investissement sportif du fonds américain, Apollo Sports Capital, finalisera l'acquisition de 55% du club de football espagnol Atlético Madrid le 12 mars, a annoncé lundi le journal espagnol Expansion, citant des sources.

* Le SECTEUR BANCAIRE pourrait continuer à souffrir lundi de la dégradation des conditions de crédit induite par le conflit armé au Moyen-Orient et son impact sur l'énergie et l'inflation, après avoir reculé .SPXBK de 2,03% vendredi.

BLACKROCK BLK. est à surveiller tout particulièrement, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde ayant terminé sur une baisse de 7,1% vendredi après avoir décidé de limiter les retraits d'un fonds de crédit privé phare.

* KKR KKR.N - Le groupe de capital-investissement travaille avec des conseillers sur la vente de la société de refroidissement de centres de données CoolIT Systems pour un montant pouvant dépasser 3 milliards de dollars, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO , prévoit de commercialiser ses médicaments amaigrissants sur la plateforme HIMS & HERS HEALTH

HIMS.N , mettant ainsi fin à un différend entre les deux sociétés qui avait dégénéré en bataille juridique le mois dernier, a rapporté vendredi Bloomberg.

L'action Hims & Hers bondit de 37,9% en avant-Bourse.

* ORACLE ORCL.N et OPENAI ont abandonné leur projet d'agrandissement d'un centre de données phare dédié à l'intelligence artificielle au Texas après des négociations interminables sur le financement et l'évolution des besoins d'OpenAI, a rapporté vendredi Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
108,700 USD NYSE -2,25%
BLACKROCK
954,150 USD NYSE -7,79%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 501,55 Pts Index Ex -0,95%
HIMS&HERS HLTH RG-A
15,740 USD NYSE -0,88%
KKR & CO
91,320 USD NYSE -4,45%
NASDAQ Composite
22 387,68 Pts Index Ex -1,59%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
ORACLE
152,930 USD NYSE -1,20%
S&P 500 INDEX
6 740,02 Pts CBOE -1,33%
SOFTBANK GROUP
19,626 EUR Tradegate -1,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Iran nomme le fils de Khamenei, Mojtaba, au poste de guide suprême
    Qui est Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême iranien ?
    information fournie par Reuters 09.03.2026 12:26 

    Mojtaba Khamenei, fils du défunt ayatollah Ali Khamenei, a été nommé ‌dimanche successeur de son père comme guide suprême de la République islamique après des années passées à nouer d'étroites relations avec les Gardiens ​de la révolution et à consolider son influence ... Lire la suite

  • Image satellite, prise le 4 mars 2026 par Planet Labs PBC, montrant une école de Minab, en Iran, après un bombardement présumé le 28 février au premier jour de la guerre au Moyen-Orient ( 2026 Planet Labs PBC / - )
    Ce que l'on sait sur le bombardement d'une école en Iran
    information fournie par AFP 09.03.2026 12:25 

    Une nouvelle vidéo mise en ligne dimanche par l'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr et authentifiée par le New York Times, montre un missile de croisière Tomahawk frappant une base navale près d'une école dans la ville de Minab le 28 février. L'armée ... Lire la suite

  • BOIRON SA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    BOIRON SA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 09.03.2026 12:23 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • L'Iran accuse l'Europe d'avoir contribué à créer les conditions propices aux attaques
    L'Iran accuse l'Europe d'avoir contribué à créer les conditions propices aux attaques
    information fournie par AFP Video 09.03.2026 12:19 

    L'Iran accuse les pays européens, dont la France, d'avoir contribué à créer les conditions propices aux attaques américano-israéliennes qui ont déclenché une guerre avec la République islamique.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank