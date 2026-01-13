Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,28% pour le Nasdaq .IXIC :

* GRANDES BANQUES DE WALL STREET - JPMORGAN CHASE JPM.N ouvre ce mardi le bal des publications des grandes banques américaines et elle sera suivie mercredi de CITI C.N , BANK OF AMERICA BAC.N et WELLS FARGO WFC.N , tandis que GOLDMAN SACHS

GS.N et MORGAN STANLEY MS.N publieront jeudi.

* BNY BK.N et DELTA AIR LINES DAL.N doivent publier leurs résultats trimestriels avant l'ouverture de la Bourse de New York.

* SECTEURS EXPOSÉS AUX DROITS DE DOUANE - Le président Donald Trump a prévenu lundi que les pays faisant affaire avec l'Iran s'exposeraient à des droits de douane de 25% dans leurs échanges commerciaux avec les Etats-Unis, une annonce effectuée alors que Washington étudie de potentielles mesures à prendre dans le contexte de manifestations sans précédent depuis des années en Iran.

* NVIDIA NVDA.O n'exige pas de paiement en avance pour ses puces H200 destinées à l'intelligence artificielle, a déclaré mardi un porte-parole du fabricant américain de semi-conducteurs dans un communiqué transmis à Reuters.

* META META.O prévoit de supprimer environ 10% des postes de sa division Reality Labs qui travaille sur des produits incluant le métaverse, a rapporté lundi le New York Times, citant trois sources ayant connaissance des discussions.

* BLACKROCK BLK.N - Le premier gestionnaire d'actifs au monde va supprimer des centaines d'emplois dans le monde, soit environ 1% de ses effectifs, dans le cadre de licenciements visant à améliorer l'efficacité, a déclaré un porte-parole de la société à Reuters.

* AMGEN AMGN.O - Une étude portant sur le MariTide, médicament expérimental d'Amgen contre l'obésité, a montré qu'il permettait aux patients de prolonger une perte de poids même administré en faible dose ou moins fréquemment, indique lundi le laboratoire.

* ABBVIE ABBV.N a annoncé lundi avoir conclu un accord sur trois ans avec l'administration américaine afin de réduire les prix des médicaments, et s'est engagé à investir 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie dans la recherche et le développement aux Etats-Unis.

* PFIZER PFE.N estime que l'essor du marché des médicaments contre l'obésité sera comparable à celui enregistré après le lancement en 1998 du Viagra, le traitement des troubles de l'érection du laboratoire, a déclaré lundi son directeur général, Albert Bourla.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N a convaincu la plus haute juridiction du Delaware de rejeter une partie d'une indemnité d'un milliard de dollars qui lui avait été infligée pour avoir enfreint son accord de 2019 sur l'achat d'Auris Health, un fabricant de robots chirurgicaux.

* MEDTRONIC MDT.N dispose de "moyens importants" pour poursuivre des acquisitions, le fabricant de dispositifs médicaux évaluant les opportunités d'élargir son portefeuille, ont déclaré des dirigeants lors d'une importante conférence du secteur qui a débuté lundi à San Francisco.

* INTEL INTC.O gagne 3,6% et AMD AMD.O 1,5% en avant-Bourse après que KeyBanc a relevé sa recommandation sur les deux fabricants de puces à "surpondérer".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)