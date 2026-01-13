Merz s'inquiète de l'influence politique exercée sur les banques centrales

Sommet de la coalition des volontaires à Paris

Le chancelier allemand Friedrich ‍Merz s'est inquiété mardi de l'influence politique exercée sur les ‌banques centrales autour du monde et a rappelé qu'il ​était primordial de leur permettre ⁠de fonctionner de manière indépendante.

"Je suis préoccupé depuis ⁠un ‍certain temps, et pas seulement ⁠depuis quelques jours ou quelques semaines, par la force de ​l'influence politique sur les banques centrales du monde entier", a ⁠déclaré Friedrich Merz ​lors d'un déplacement dans la ​ville indienne ​de Bangalore.

"Pour de bonnes raisons, ​l'Europe, y ⁠compris l'Allemagne, a toujours considéré que l'indépendance de la banque centrale était d'une importance capitale. ‌J'espère que cela restera le cas", a-t-il ajouté.

(Reportage Andreas Rinke, rédigé par Miranda Murray, version française Etienne Breban, édité par ‌Augustin Turpin)