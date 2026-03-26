Envoi de drones russes en Iran : Moscou qualifie de "mensonges" les informations du Financial Times

Alliée de longue date de l'Iran, la Russie dénonce les frappes menées sur le pays depuis fin février par Israël et les États-Unis et plaide pour un règlement "politique".
Dmitri Peskov à Moscou, en Russie, le 5 mars 2026. ( POOL / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO )
La Russie n'est pas sur le point d'envoyer des drones à l'Iran, engagé dans une guerre avec les États-Unis et Israël, a assuré jeudi 26 mars le Kremlin, qualifiant de "mensonges" un article du Financial Times ( FT ) alllant en ce sens.
"Il y a vraiment beaucoup de mensonges dans les médias. Et même les éditions les plus respectées n'ont pas honte de les publier", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en répondant, lors de son point de presse quotidien, à une question de l' AFP sur l'article du FT .
"Règlement politique"
Alliée de longue date de l'Iran, la Russie dénonce les frappes menées sur le pays depuis fin février par Israël et les États-Unis et plaide pour un règlement "politique".
Moscou n'a pas annoncé officiellement d'aide concrète à l'Iran depuis le début de ce conflit, hormis l'envoi d'aide humanitaire.
Mais plusieurs médias américains ont affirmé que Moscou aurait partagé des renseignements militaires à Téhéran pour mener ses frappes au Moyen-Orient.
En réponse aux frappes massives des États-Unis et d'Israël, Téhéran a attaqué des bases américaines dans plusieurs pays du Golfe. Le Kremlin refuse de commenter ces affirmations.
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