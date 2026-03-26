Vidéo générée par l'IA: ByteDance (TikTok) déploie SeeDance 2.0 à l'international

Le logo Seedance 2.0, un modèle grand public d'intelligence artificielle (IA) qui permet de générer des vidéos grâce à des instructions textuelles, déployé par le géant technologique chinois ByteDance, propriétaire de TikTok ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le géant technologique chinois ByteDance, propriétaire de TikTok, a commencé à déployer à l'international SeeDance 2.0, un modèle grand public d'intelligence artificielle (IA) qui permet de générer des vidéos grâce à des instructions textuelles.

Cette montée en puissance intervient tandis que son rival américain OpenAI a mis fin cette semaine à un produit similaire.

SeeDance 2.0 a été lancé en Chine le mois dernier. Il a suscité à la fois fascination et inquiétude dans le secteur du divertissement, par sa capacité à produire des séquences d'une qualité visuelle proche de celle d'un film hollywoodien - le tout à partir de simples consignes de texte.

Il soulève également des préoccupations en matière de violation des droits d'auteur.

"Nous avons élargi aujourd'hui la disponibilité de Dreamina Seedance 2.0 à davantage de marchés sur CapCut, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, avec d'autres régions à venir", a indiqué jeudi sur X (ex-Twitter) CapCut, l'outil de montage vidéo très populaire de ByteDance.

CapCut a précisé que le modèle SeeDance 2.0 serait dans un premier temps accessible à certains utilisateurs payants.

Ce déploiement inclut de "solides garde-fous" destinés à prévenir toute violation de ses règles de sécurité, notamment l'utilisation non autorisée de l'apparence physique ou de la propriété intellectuelle de tiers, a ajouté CapCut.

Les grands studios de production hollywoodiens, dont Disney, Paramount, Warner Bros et Netflix , ont menacé d'engager des poursuites judiciaires contre ByteDance en matière de violation des droits d'auteur.

Des informations de presse parues en mars suggéraient que ces réactions hostiles avaient poussé ByteDance à suspendre le lancement mondial de SeeDance 2.0.

L'entreprise n'a pas indiqué dans l'immédiat si elle avait résolu ces contentieux. Les Etats-Unis ne font pas partie des marchés concernés par l'actuel déploiement.

ByteDance exploite la très populaire plateforme de vidéos courtes TikTok. L'entreprise basée à Pékin a massivement investi dans l'intelligence artificielle ces dernières années.

Le géant américain de l'IA, OpenAI, propriétaire de ChatGPT, a annoncé mardi la fermeture de son service de génération de vidéo grand public Sora.

Une décision interprétée comme une volonté de se recentrer sur les outils professionnels.

Elle intervient également sur fond de popularité croissante, au sein du secteur, des "agents" d'IA, des outils capables d'effectuer des tâches concrètes. Ils sont présentés comme la prochaine grande étape du développement de l'IA, après les générateurs de texte (comme ChatGPT) et d'images.