Eli Lilly: de premiers résultats pour un essai dans l'obésité
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 14:05

(Zonebourse.com) - Eli Lilly annonce de premiers résultats de l'essai de phase 3 ATTAIN-1, évaluant l'orforglipron, un agoniste oral expérimental du récepteur GLP-1, chez 3.127 adultes obèses ou en surpoids avec un problème médical lié au poids et sans diabète.

À 72 semaines, l'étude a atteint le critère d'évaluation principal et tous les critères d'évaluation secondaires clés par rapport au placebo, y compris l'amélioration d'un certain nombre de facteurs de risque cardiovasculaire.

Pour le critère principal, l'administration d'orforglipron 36 mg, prise une fois par jour sans restriction alimentaire et hydrique, a permis de réduire le poids de 12,4% en moyenne, comparativement à 0,9% avec le placebo.

Grâce à ces résultats, Eli Lilly se dit en voie de soumettre l'orforglipron aux organismes de réglementation mondiaux d'ici la fin de l'année et fait des investissements substantiels pour répondre à la demande prévue lors du lancement.

