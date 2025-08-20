Sueur, soleil et discipline: l'armée chinoise répète son grand défilé

Une militaire chinoise participe à une répétition en vue du défilé commémorant le 80e anniversaire de la victoire dans la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la Guerre mondiale antifasciste, qui se tiendra le 3 septembre à Pékin, le 20 août 2025 ( AFP / Pedro Pardo )

Des soldats chinois à l'uniforme impeccable marchaient en pas cadencés mercredi à Pékin, lors de répétitions pour le grand défilé militaire qui commémorera la victoire de 1945 et durant lequel la Chine présentera de nouveaux armements.

L'événement du 3 septembre célébrera la fin de la Seconde guerre mondiale et la capitulation du Japon, pays qui avait mené une occupation meurtrière et brutale du territoire chinois.

Le président Xi Jinping passera en revue les troupes sur la place Tiananmen, au coeur de la capitale chinoise. Son homologue russe Vladimir Poutine et d'autres dirigeants étrangers sont également attendus.

Mercredi lors de répétitions ouvertes à la presse, des jeunes hommes et femmes dans leur vingtaine, fusils en main, forment des lignes droites sur un terrain militaire du sud-est de Pékin.

Sous le soleil écrasant et l'humidité ambiante, la sueur coule de leurs fronts et mouillent leurs uniformes.

Des militaires chinois participent à une répétition en vue du défilé commémorant le 80e anniversaire de la victoire dans la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la Guerre mondiale antifasciste, qui se tiendra le 3 septembre à Pékin, le 20 août 2025 ( AFP / Pedro Pardo )

La capitaine Wang Ranran, du bataillon de la garde d'honneur de l'armée chinoise, se dit "extrêmement fière" de participer au défilé.

"La Chine utilise souvent l'expression +roses d'acier+ pour décrire ses femmes soldats", déclare-t-elle. "Nous aimons beaucoup cette association entre les roses et les armes."

- "Guerre moderne" -

Vêtus d'uniformes blancs, verts ou bleu marine frappés du drapeau chinois, les soldats démarrent et s'arrêtent au gré des instructions données par des officiers.

"Un entraînement dans la rigueur, la difficulté et selon les conditions réelles du combat a toujours été dans la tradition de l'armée chinoise", affirme Lan Yu, sergent de deuxième classe.

Des militaires chinois participent à une répétition en vue du défilé commémorant le 80e anniversaire de la victoire dans la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la Guerre mondiale antifasciste, qui se tiendra le 3 septembre à Pékin, le 20 août 2025 ( AFP / Pedro Pardo )

Des millions de Chinois ont péri durant la longue guerre contre le Japon dans les années 1930 et 1940. La Chine organise régulièrement des défilés militaires pour commémorer le conflit.

L'armée chinoise présentera le 3 septembre certains de ses armements les plus récents qui "reflètent l'évolution des formes de la guerre moderne", a déclaré mercredi devant la presse le général de division Wu Zeke, un officier supérieur du Département d'état-major interarmées de la Commission militaire centrale.

"Toutes les armes et tous les équipements participant au défilé ont été sélectionnés parmi les principaux systèmes de combat actuellement en service actif et produits dans le pays, avec une grande proportion de nouveaux équipements qui seront dévoilés pour la première fois", a-t-il affirmé.

- Escadrons aériens -

Seront notamment présentés des armements stratégiques, des bombardiers, des chasseurs, des systèmes hypersoniques, ainsi que des équipements de lutte antidrones, a-t-il ajouté sans davantage de précisions.

Un membre d'une fanfare militaire chinoise participe à une répétition en vue du défilé commémorant le 80e anniversaire de la victoire dans la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la Guerre mondiale antifasciste, qui se tiendra le 3 septembre à Pékin, le 20 août 2025 ( AFP / Pedro Pardo )

Le défilé, d'une durée d'environ 70 minutes, "montrera pleinement la puissante capacité de notre armée à remporter une guerre moderne" et à "sauvegarder la paix mondiale", a-t-il souligné.

L'événement mobilisera également des troupes au sol, qui évolueront en formation, des colonnes blindées, des escadrons aériens et du matériel de pointe.

La Chine a annoncé en mars une hausse de 7,2% de son budget de défense pour 2025, dans un contexte de modernisation rapide de ses forces armées et de rivalité croissante avec les Etats-Unis.

La somme allouée à la défense augmente depuis plusieurs décennies, au diapason du développement économique.

La Chine dispose du deuxième budget militaire mondial. Il reste cependant très loin derrière celui des Etats-Unis, qui ont fait du géant asiatique leur rival stratégique.