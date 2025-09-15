Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI et de 0,07% pour le Standard & Poor's-500 .SPX , tandis que le Nasdaq devrait ouvrir en légère baisse (-0,09%).

* NVIDIA NVDA.O - L'Administration d'État pour la régulation des marchés (SAMR), l'autorité chinoise de la concurrence, a déclaré lundi qu'une enquête préliminaire avait conclu que le géant américain des puces électroniques avait enfreint la loi anti-monopole du pays, sans donner plus de détails. L'action perd 2,2% en avant-Bourse.

* MICROSOFT MSFT.O - OpenAI prévoit partager environ 8% de ses revenus avec ses partenaires commerciaux, notamment Microsoft, d'ici la fin de la décennie, contre 20% actuellement, a rapporté vendredi le site The Information.

* ALPHABET GOOGL.O - Penske Media, le propriétaire de Rolling Stone, Billboard et Variety, a déposé vendredi une plainte contre Google, affirmant que les résumés générés par l'intelligence artificielle du géant technologique américain utilisaient le contenu journalistique produit par ses médias sans son consentement et réduisaient le trafic vers ses sites web.

Par ailleurs, Google n'a pas réussi à convaincre une cour d'appel américaine de prolonger la suspension d'une ordonnance l'obligeant à réformer sa boutique d'applications Google Play, dans le cadre d'un procès intenté par Epic Games, le fabricant du jeu vidéo "Fortnite".

* PAYPAL PYPL.O , BANK OF AMERICA BAC.N , CITIGROUP C.N , S&P GLOBAL SPGI.N - Le gouvernement britannique a annoncé samedi plus de 1,25 milliard de livres sterling (1,69 milliard de dollars) d'investissements supplémentaires de la part de grandes sociétés financières américaines, avant la visite d'État du président Donald Trump au Royaume-Uni cette semaine.

Londres et Washington annonceront également des accords sur la technologie et l'énergie nucléaire civile plus tard cette semaine, alors que les deux pays continuent de discuter des droits de douane sur l'acier dans le cadre d'un accord commercial très attendu.

* APPLE AAPL.O - La Food and Drug Administration (FDA) américaine a autorisé Apple à déployer une fonctionnalité de détection de l'hypertension sur certaines de ses montres connectées, a annoncé vendredi l'organisme de réglementation sanitaire dans un communiqué.

* UNITEDHEALTH UNH.N - Le premier assureur santé américain, confronté à de nombreux défis réglementaires, a sollicité des rencontres avec le président américain Donald Trump, mais n'en a encore obtenu aucune, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

* TESLA TSLA.O - Le constructeur américain de voitures électriques prévoit d'augmenter la production de son usine allemande jusqu'à la fin de l'année en raison de ses ventes solides, a déclaré dimanche le directeur de l'usine de Gruenheide à l'agence de presse allemande DPA.

* GE AEROSPACE GE.N - Les membres du syndicat United Auto Workers des usines GE Aerospace d'Evendale, dans l'Ohio, et d'Erlanger, dans le Kentucky, ont conclu un accord provisoire avec l'entreprise, a annoncé vendredi le syndicat.

* CORTEVA CTVA.N - La société américaine de produits agrochimiques envisage une scission qui séparerait ses activités semencières et pesticides en deux sociétés distinctes, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)