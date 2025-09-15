TD Cowen relève le PT d'O'Reilly sur la base de perspectives de parts de marché élevées

15 septembre - ** TD Cowen augmente les prévisions pour le distributeur de pièces automobiles O'Reilly Automotive

ORLY.O de 112 $ à 125 $; les nouvelles prévisions représentent une prime de 11,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Maintient la cote "achat"

** La société de courtage indique que le sentiment des consommateurs semble résilient malgré l'incertitude économique, soutenu par des tendances sectorielles stables telles que l'augmentation du kilométrage parcouru et le vieillissement du parc automobile

** La forte exécution de la société, son leadership dans le secteur et ses récents investissements la placent en position de continuer à gagner des parts de marché, d'autant plus que les concurrents plus faibles perdent du terrain dans un marché des pièces détachées qui se consolide

** 23 des 31 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achat" ou supérieure, 8 comme "hold"; leur prévision médiane est de 110 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de 36 % depuis le début de l'année, contre 29,7 % pour le sous-indice S&P 500 Automotive Retail .SPLRCAUTR .