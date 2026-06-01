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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 12:02

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,36% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,19% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O a dévoilé lundi une nouvelle puce qui intègre des capacités d'IA directement dans les ordinateurs portables et fixes, se positionnant ainsi face à des concurrents tels qu'APPLE AAPL.O et INTEL INTC.O .

* DELL DELL.N a présenté dimanche son ordinateur portable le plus abordable, le XPS 13 avec un prix de départ de 699 dollars ramené à 599 dollars pour les étudiants pendant la rentrée scolaire, le groupe technologique cherchant à conquérir des parts de marché face au modèle d'entrée de gamme Neo d'APPLE

AAPL.O .

* SECTEUR AUTOMOBILE - Le président du syndicat United Auto Workers, Shawn Fain, a appelé dimanche à la grève dans l'usine de Three Rivers, dans le Michigan, détenue par DAUCH CORP

DCH.N et qui fabrique des essieux pour les pick-up de GENERAL MOTORS GM.N .

* SECTEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX - Un groupe scolaire du Kentucky a conclu un accord à l'amiable d'environ 27 millions de dollars avec des plateformes de réseaux sociaux, les accusant d'avoir contribué à une crise de santé mentale chez les élèves, selon des documents consultés vendredi par Reuters.

META META.O , l'opérateur d'Instagram, Facebook et WhatsApp, a accepté de verser la somme la plus importante, soit 9 millions de dollars.

YouTube, du groupe ALPHABET GOOGL.O , a accepté de verser 2,01 millions de dollars pour régler l'affaire, tandis que SNAP

SNAP.N et TikTok du groupe ByteDance ont accepté de verser 8 millions de dollars chacun.

Ces accords n'ont pas obligé les entreprises à reconnaître leur responsabilité et ne prévoient aucune modification des plateformes de réseaux sociaux.

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N a accepté dimanche d'acquérir TAYLOR MORRISON HOME CORP TMHC.N pour 6,8 milliards de dollars en liquidités.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N - Le médicament Erleada du laboratoire pharmaceutique américain, destiné au traitement du cancer de la prostate, a amélioré les chances d'éradication du cancer et réduit le risque de progression de la maladie ou de décès, selon les données d'un essai clinique de phase avancée présentées dimanche.

* UBER UBER.N et la société israélienne Autobrains ont annoncé lundi leur intention de lancer un programme de robotaxis à Munich, en collaboration avec le fabricant américain de puces NVIDIA NVDA.O , marquant ainsi une nouvelle étape dans le développement des services de VTC autonomes en Europe.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALPHABET-A
380,3400 USD NASDAQ -2,51%
APPLE
312,0600 USD NASDAQ -0,14%
BERKSHIRE HATH RG-A
714 125,350 USD NYSE -0,37%
DELL TECH RG-C
420,940 USD NYSE +32,28%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 032,46 Pts Index Ex +0,72%
GENERAL MOTORS
83,290 USD NYSE -1,26%
INTEL
114,6800 USD NASDAQ -5,14%
JOHNSON&JOHNSON
225,240 USD NYSE -2,43%
META PLATFORMS
632,5100 USD NASDAQ -0,44%
NASDAQ Composite
26 972,62 Pts Index Ex +0,20%
NVIDIA
211,1400 USD NASDAQ -1,45%
S&P 500 INDEX
7 580,06 Pts CBOE +0,22%
SNAP-A
5,715 USD NYSE -3,38%
TAYLOR MORR HOME
58,510 USD NYSE -0,39%
UBER TECH
70,480 USD NYSE -0,56%
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