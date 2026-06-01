Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,36% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,19% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O a dévoilé lundi une nouvelle puce qui intègre des capacités d'IA directement dans les ordinateurs portables et fixes, se positionnant ainsi face à des concurrents tels qu'APPLE AAPL.O et INTEL INTC.O .

* DELL DELL.N a présenté dimanche son ordinateur portable le plus abordable, le XPS 13 avec un prix de départ de 699 dollars ramené à 599 dollars pour les étudiants pendant la rentrée scolaire, le groupe technologique cherchant à conquérir des parts de marché face au modèle d'entrée de gamme Neo d'APPLE

AAPL.O .

* SECTEUR AUTOMOBILE - Le président du syndicat United Auto Workers, Shawn Fain, a appelé dimanche à la grève dans l'usine de Three Rivers, dans le Michigan, détenue par DAUCH CORP

DCH.N et qui fabrique des essieux pour les pick-up de GENERAL MOTORS GM.N .

* SECTEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX - Un groupe scolaire du Kentucky a conclu un accord à l'amiable d'environ 27 millions de dollars avec des plateformes de réseaux sociaux, les accusant d'avoir contribué à une crise de santé mentale chez les élèves, selon des documents consultés vendredi par Reuters.

META META.O , l'opérateur d'Instagram, Facebook et WhatsApp, a accepté de verser la somme la plus importante, soit 9 millions de dollars.

YouTube, du groupe ALPHABET GOOGL.O , a accepté de verser 2,01 millions de dollars pour régler l'affaire, tandis que SNAP

SNAP.N et TikTok du groupe ByteDance ont accepté de verser 8 millions de dollars chacun.

Ces accords n'ont pas obligé les entreprises à reconnaître leur responsabilité et ne prévoient aucune modification des plateformes de réseaux sociaux.

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N a accepté dimanche d'acquérir TAYLOR MORRISON HOME CORP TMHC.N pour 6,8 milliards de dollars en liquidités.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N - Le médicament Erleada du laboratoire pharmaceutique américain, destiné au traitement du cancer de la prostate, a amélioré les chances d'éradication du cancer et réduit le risque de progression de la maladie ou de décès, selon les données d'un essai clinique de phase avancée présentées dimanche.

* UBER UBER.N et la société israélienne Autobrains ont annoncé lundi leur intention de lancer un programme de robotaxis à Munich, en collaboration avec le fabricant américain de puces NVIDIA NVDA.O , marquant ainsi une nouvelle étape dans le développement des services de VTC autonomes en Europe.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)