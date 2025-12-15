 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 11:21

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,42% pour le Dow Jones .DJI , de 0,47% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,47% pour le Nasdaq .IXIC :

* IROBOT IRBT.O - Le fabricant de l'aspirateur Roomba a déposé dimanche une demande de mise en faillite, déclarant qu'il se retirerait de la Bourse après avoir été racheté par Picea Robotics, son principal fabricant. L'action plonge de 83% en avant-Bourse.

* NVIDIA NVDA.O a informé ses clients chinois qu'il évaluait la possibilité d'augmenter la capacité de production de ses puissantes puces IA H200, les commandes ayant dépassé son niveau de production actuel, selon deux sources proches du dossier.

* BROADCOM AVGO.O a reculé plus de 11,43% vendredi, le fabricant de semi-conducteurs ayant mis en garde contre une réduction de ses marges, ce qui a alimenté les craintes quant à la rentabilité des lourds investissements consentis dans le domaine de l'IA.

* COCA-COLA KO.N - La vente de Costa Coffee par le fabricant américain de boissons gazeuses risque d'échouer, et la société est actuellement en négociations de dernière minute avec le groupe de capital-investissement TDR Capital pour sauver l'accord, a rapporté samedi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N - Un jury californien a accordé vendredi 40 millions de dollars à deux femmes qui affirment que le talc pour bébés a été le responsable de leur cancer de l'ovaire, après avoir conclu que le groupe savait depuis des années que ses produits à base de talc étaient dangereux, mais n'avait pas averti les consommateurs.

* SERVICENOW NOW.N est en pourparlers avancés pour racheter Armis, une start-up spécialisée dans la cybersécurité, dans le cadre d'une transaction qui pourrait atteindre 7 milliards de dollars, a rapporté samedi l'agence Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier.

* STRATEGY MSTR.O - Le géant de la thésaurisation de bitcoins gardera sa place dans l'indice Nasdaq 100, alors même que les analystes s'interrogent sur son modèle économique.

BIOGEN BIIB.O , CDW CORPORATION CDW.O , GLOBALFOUNDRIES

GFS.O , LULULEMON LULU.O , ON SEMICONDUCTOR ON.O et TRADE DESK TTD.O seront en revanche exclus de l'indice le 22 décembre prochain, a déclaré l'opérateur boursier.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

