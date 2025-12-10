M6, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du mercredi 10 décembre 2025 -

(AOF) - M6 ( -3,59% à 11,80 euros )

L'action M6 recule, pénalisée par la dégradation de JPMorgan. Les analystes sont passés de Neutre à Sous-pondérer, en réduisant leur cible de cours de 15,10 à 13 euros.

- Troisième groupe français de télévision et premier groupe radio de privé avec 13,1 % de part d’audience, dont 22,7 % auprès des 25-49 ans ;

- Chiffre d’affaires de 1,31 Md€ tiré à 81 % des revenus publicitaires dont 69 % dans la video, 11 % dans la radio et 20 % dans la production & droits audiovisuels puis la diversification dans les Gulli Parcs ou les comédies musicales ;

- Double ambition :

- complémentarité et transversalité des activités sur toute la chaine de valeur via la production de contenus, la diversification des offres (chaînes télé -M6, W9, 6ter, Téva, Gulli, Paris Première- et radios -RTL, RTL2 et Fun Radio) et la digitalisation,

- renforcement de la position de n° 1 dans la production et consommation de podcasts ;

- Capital détenu à 48,48 % par RTL Group devant CMA-CGM (10,27 %), le fonds Silchester (9,82 %) et les salariés (1,9 %), David Larramendy présidant le directoire de 5 membres et Elmar Heggen le conseil de surveillance de 14 membres.

- Agilité du modèle d’affaires au service d’une diffusion mixte streaming / linéaire :

- volontarisme des investissements « industriels » :

- dans la plateforme de streaming M6+ lancé en mai 2024 (9,6 % des revenus) :

- gratuite, adoptée par 51 millions d’utilisateurs, d’âge moyen inférieur de 9 ans à celui de la concurrence,

- financée à hauteur de 200 M€, visant un résultat équilibré pour 2027,;

- dans la production, restructurée et à forte rentabilité, des activités TV & cinéma et dans la distribution des droits audiovisuels.

avec un enjeu clé, la sortie en novembre du film Kaamelott 2,

- déploiement de la filiale technologique Bedrock (solutions de streaming offertes aux autres opérateurs, tels RTL Allemagne), à la rentabilité attendue pour 2026 ;

- étoffement du portefeuille de diversification, type La Boîte aux enfants,

- innovation et transformation digitale définie dans le programme OPEN : veille, « Campus innovation » de formation, Lab Innov d'expérimentation ;

- Stratégie environnementale de réponse à 3 enjeux - réduction de l'impact environnemental et sensibilisation du public :

- 1 er bilan carbone sur toute la chaîne de valeur,

- économie circulaire, sobriété numérique et gestion stricte de l’électricité ;

- Bilan non endetté avec, à fin juin, des capitaux propres de 1,23 Md€ et une trésorerie nette de 153,2 M€.

- Secteur à la fois réglementé (limites aux redéploiements et à la croissance externe) et très concurrentiel avec les nouveaux acteurs –Apple TV, Netflix, Amazon, Google TV, HBO Max… ;

- Essoufflement persistant de la dynamique publicitaire en France ;

- Nourrie par les renforcements dans le capital de CMA-CGM et RTLGroup, reprise des rumeurs de rapprochement, aujourd’hui interdit par la loi, avec TF1, ou avec le groupe CMA-CGM, diversifié dans les média-télécoms ;

- Spéculation sur un accord avec Netflix, du même type que celui conclu par TF1 ;

- Après un repli de 3,7 % du chiffre d’affaires, une légère progression de la marge opérationnelle et un résultat net affecté par la contribution fiscale exceptionnelle en repli de 30,4 % à fin juin puis une montée des parts d’audience en juillet-août, perspectives 2028, non chiffrées : recrutements de nouveaux talents, objectif de plus de 200 M€ dans le streaming et de plus de 1 Md d’heures visionnées sur la plateforme ;

- Dividende 2024 stable à 1,25 €, soit un taux de distribution de + 90 % donnant un rendement élevé.