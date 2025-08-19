 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 11:11

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,002% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,07% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,05% pour le Nasdaq .IXIC :

* INTEL INTC.O va recevoir une injection de capital de deux milliards de dollars (1,72 milliard d'euros) de la part de SOFTBANK GROUP 9984.T , un vote de confiance majeur pour le fabricant américain de semi-conducteurs engagé dans un vaste plan de redressement.

Par ailleurs, l'administration Trump est en pourparlers pour acquérir une participation de 10% dans Intel en convertissant tout ou partie des subventions accordées à l'entreprise en difficulté dans le cadre du Chips Act en action, a rapporté Bloomberg, citant un responsable de la Maison blanche et d'autres personnes proches du dossier.

* DOORDASH DASH.O Le rachat prévu de Deliveroo ROO.L par la société américaine de livraison de repas DoorDash, pour un montant de 3,9 milliards de dollars, sera examiné dans le cadre de la procédure simplifiée de fusion de l'Union européenne, ont indiqué mardi des documents de la Commission européenne.

* APPLE AAPL.O - La Grande-Bretagne a renoncé à exiger du fabricant d'iPhone Apple qu'il fournisse une "porte dérobée" qui aurait permis d'accéder aux données cryptées protégées des citoyens américains, a déclaré Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national américain.

* NVIDIA NVDA.O développe une nouvelle puce d'intelligence artificielle (IA) pour la Chine, basée sur sa dernière architecture Blackwell, qui sera plus puissante que la puce H20 actuellement autorisée à la vente dans ce pays, ont déclaré deux sources proches du dossier.

* TESLA TSLA.O a commencé mardi à accepter les commandes pour son nouveau modèle Y L en Chine, avec un prix de départ de 339.000 yuans (47.184 dollars), selon son site web, alors que le constructeur automobile américain renouvelle sa gamme sur le plus grand marché automobile du monde afin de faire face à une concurrence croissante.

* SINCLAIR SBGI.O a proposé de fusionner ses activités de télévision avec celles de son concurrent plus petit TEGNA

TGNA.N , qui est en pourparlers avancés en vue d'une vente potentielle à NEXSTAR MEDIA GROUP NXST.O , a déclaré lundi à Reuters une source proche des négociations.

* ARM HOLDINGS ARM.O a embauché Rami Sinno, directeur des puces d'intelligence artificielle chez AMAZON.COM AMZN.O , afin de renforcer ses projets de développement de ses propres puces complètes, a déclaré lundi une personne proche du dossier.

* PALO ALTO NETWORKS PANW.O a annoncé lundi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'exercice 2026 supérieures aux estimations des analystes, misant sur la demande croissante pour ses solutions de cybersécurité basées sur l'intelligence artificielle, ce qui a fait grimper son action de 5% en après-Bourse.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

