Air Canada va reprendre ses vols après un accord avec le syndicat des agents de bord
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 13:37

Grève des agents de bord d'Air Canada

Grève des agents de bord d'Air Canada

Les agents de bord en grève d'Air Canada ont conclu un accord avec le plus grand transporteur du pays, a annoncé mardi le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), mettant terme à une mobilisation de quatre jours qui a forcé le groupe à retirer ses perspectives annuelles de bénéfice.

"La grève est terminée. Nous avons une entente de principe que nous vous présenterons", a déclaré le SFCP, qui représente 10.400 agents de bord, dans un message publié sur Facebook.

Air Canada a déclaré que certains vols seraient annulés au cours des sept à dix prochains jours, jusqu'à ce que le calendrier soit stabilisé, et que les clients dont les vols ont été annulés peuvent choisir entre un remboursement, un crédit de voyage ou une nouvelle réservation sur une autre compagnie aérienne.

"Le troisième trimestre d'Air Canada vient de se terminer avec des centaines de vols annulés qui pourraient prendre jusqu'à 10 jours pour être rattrapés", a déclaré Michael Schulman, directeur des investissements chez Running Point Capital.

Air Canada avait précédemment proposé une augmentation de 38% de la rémunération globale sur quatre ans, avec une augmentation de 25% la première année, une offre que le syndicat avait cependant jugée insuffisante.

Outre les augmentations de salaires, les agents de bord demandaient une compensation pour le travail au sol non rémunéré.

L'accord apporte un certain soulagement au transporteur, qui a annulé des centaines de vols à cause de la grève.

Air Canada et sa filiale à bas prix Air Canada Rouge transportent habituellement environ 130.000 clients par jour. Air Canada est aussi le transporteur étranger qui assure le plus grand nombre de vols vers les États-Unis.

(Allison Lampert à Montréal et d'Utkarsh Shetti, Nathan Gomes à Bangalore, version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)

