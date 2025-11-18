Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,31% pour le Dow Jones .DJI , de 0,29% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,33% pour le Nasdaq.

* HOME DEPOT HD.N doit publier mardi ses résultats au troisième trimestre.

* AMAZON AMZN.O et MICROSOFT MSFT.O - La Commission européenne a lancé trois enquêtes sur les services d'informatique dématérialisé ("cloud computing") fournis par les deux groupes américains, dans le cadre du règlement sur les marchés numériques (DMA), qui vise à limiter le pouvoir des géants technologiques et à garantir des conditions de concurrence équitables.

* NVIDIA NVDA.O - Le titre du géant des puces électroniques a perdu 1,82% lundi sur fond d'inquiétude croissante quant à l'existence d'une bulle spéculative dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

* ALPHABET GOOGL.O - Le directeur général d'Alphabet, Sundar Pichai, a déclaré lors d'un entretien diffusé mardi qu'aucune entreprise ne sortirait indemne d'un effondrement du rallye autour des valeurs liées à l'IA, dont les valorisations élevées et les investissements colossaux alimentent les craintes d'une bulle spéculative.

La maison mère de Google a par ailleurs gagné 3,11% lundi, touchant des niveaux record, après que Berkshire Hathaway

BRKa.N a annoncé avoir pris une participation de 4,3 milliards de dollars dans la société.

* APPLE AAPL.O - L'iPhone a représenté un quart des smartphones vendus en Chine en octobre, avec une augmentation des ventes de 37% par rapport à l'année précédente grâce à la forte demande pour la série iPhone 17, selon les données publiées mardi par le cabinet Counterpoint.

Apple avait atteint ce niveau de part de marché en Chine pour la dernière fois en 2022, lorsque la concurrence dans le segment haut de gamme était moins intense.

* GLOBAL FOUNDRIES GFS.O - Le fabricant de puces a annoncé lundi avoir acquis Advanced Micro Foundry (AMF), basé à Singapour et spécialisé dans la photonique sur silicium, un domaine en pleine expansion utilisé dans les centres de données et les ordinateurs quantiques.

* SECTEUR DES CRYPTOMONNAIES - La Securities and Exchange Commission(SEC), le gendarme boursier américain, a annoncé lundi dans un communiqué qu'elle allait mettre moins l'accent sur la surveillance des entreprises proposant des services liés aux crypto-actifs dans le cadre de ses priorités pour l'examen des sociétés de Wall Street pour l'exercice fiscal en cours.

Le bitcoin BTC= est par ailleurs passé plus tôt mardi sous la barre des 90.000 dollars pour la première fois en sept mois et effacé tous ses gains depuis le début de l'année, signe que l'appétit des investisseurs pour le risque s'amenuise sur les marchés financiers.

* BLACKROCK BLK.N - Le département américain de la Justice enquête sur un groupe d'entreprises de télécommunications après que la branche de crédit privé de BlackRock, HPS Investment Partners, a déclaré leur avoir prêté plus de 400 millions de dollars garantis par des créances qui semblent être fausses, a rapporté lundi le Financial Times.

* CLEARWATER ANALYTICS CWAN.N - La société de capital-investissement Thoma Bravo a fait une offre pour acquérir le fournisseur de logiciels, ont déclaré lundi des sources proches du dossier. Cette initiative fait suite aux informations publiées la semaine dernière concernant une offre conjointe lancée par Permira et Warburg Pincus pour le rachat du groupe américain.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)