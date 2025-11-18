 Aller au contenu principal
Le président de l'Eurogroupe va rejoindre la Banque mondiale
information fournie par Boursorama avec AFP 18/11/2025 à 12:58

Paschal Donohoe, ministre irlandais des Finances fraîchement nommé à la Banque mondiale, à Bruxelles le 23 octobre 2025. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le président de l'Eurogroupe, instance qui réunit les ministres des Finances des 20 pays de l'UE partageant la monnaie unique, Paschal Donohoe, va quitter ses fonctions au sein du gouvernement irlandais pour rejoindre la Banque mondiale, a annoncé mardi une porte-parole.

L'actuel ministre irlandais des Finances rejoindra l'institution, basée à Washington, dans un rôle de directeur général, a-t-elle précisé.

M. Donohoe, 51 ans, avait été réélu en juillet pour deux ans et demi à la tête de l'Eurogroupe, avec pour mission de présider les réunions mensuelles des ministres des Finances, destinées à assurer la coordination des politiques économiques nationales.

Il occupait ces fonctions depuis juillet 2020.

A ce poste, il faisait partie des voix qui comptent à Bruxelles, aux côtés des présidents des trois grandes institutions de l'UE --Ursula von der Leyen (Commission), Antonio Costa (Conseil), Roberta Metsola (Parlement)-- et de la cheffe de la diplomatie Kaja Kallas.

