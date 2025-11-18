information fournie par Boursorama avec AFP • 18/11/2025 à 12:44

La compagnie espagnole Air Europa annonce une commande d'un maximum de 40 avions Airbus

( AFP / JORGE GUERRERO )

La compagnie espagnole Air Europa a annoncé mardi une commande pouvant atteindre 40 avions Airbus A350-900 pour "moderniser" sa flotte et "dynamiser" son offre avec l'Amérique latine.

Les deux parties ont signé une lettre d'intention portant sur une commande ferme pouvant aller "jusqu'à 40" aéronefs, a précisé Air Europa dans un communiqué publié au deuxième jour du salon aéronautique de Dubaï, où l'annonce a été rendue publique.

Cette commande, dont la valeur n'a pas filtré, "accélérera la modernisation de la flotte long-courrier (...) et dynamisera la croissance rentable sur les marchés clés d'Amérique latine", s'est félicitée la compagnie aérienne espagnole.

Son président, Juan José Hidalgo, cité dans le communiqué, a pour sa part salué "une étape stratégique majeure dans le développement" du groupe fondé en 1986.

L'A350 est le gros porteur le plus moderne au monde, conçu pour parcourir jusqu'à 18.000 kilomètres sans escale, d'après Air Europa.

Airbus engrange ces derniers jours les commandes: la compagnie à bas coûts flydubai a annoncé mardi une commande de 150 avions A321neo et la compagnie Etihad, basée dans l'émirat d'Abou Dhabi, a conclu un accord portant sur une commande de 16 avions.

Détenue par le groupe touristique Globalia, Air Europa possède une flotte de 57 avions et propose des vols principalement entre l'Espagne et l'Amérique latine.