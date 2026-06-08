 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 12:17

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,10% pour le Dow Jones

.DJI mais en hausse de 0,34% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,69% pour le Nasdaq.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Les actions des fabricants de puces continueront d'être dans le collimateur des investisseurs après que la chute des valeurs du secteur a pesé vendredi sur la Bourse de New York, et en particulier sur le Nasdaq, qui a enregistré sa plus forte baisse en pourcentage sur une seule journée depuis avril 2025.

Ce mouvement a été déclenché par les résultats décevants de BROADCOM AVGO.O la semaine dernière, et a affecté les principales entreprises du secteur, de NVIDIA NVDA.O à MICRON

MU.O en passant par ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O .

Lundi en avant-Bourse, Nvidia et Micron progressent respectivement de 1,4% et 3,8%, tandis que MARVELL MRVL.O bondit de 7,1%, porté par l'annonce de son intégration dans l'indice S&P 500 .SPX à partir du 22 juin prochain.

Broadcom gagne 1,4% dans les échanges en avant-Bourse.

NVIDIA NVDA.O a par ailleurs annoncé lundi une série d'accords avec des géants technologiques sud-coréens, dont SK Hynix 000660.KS et Naver 035420.KS , dans le but de garantir l'approvisionnement en puces mémoire, indispensables pour soutenir ses ambitions en matière d'IA et attirer de nouveaux clients.

APPLE AAPL.O - La conférence mondiale des développeurs d'Apple débute lundi. Le clou de l'événement sera la refonte tant attendue de Siri, l'assistant personnel du fabricant de l'iPhone.

* SECTEUR AÉRIEN - L'Association du transport aérien international (IATA) a abaissé dimanche de près de moitié ses prévisions de bénéfices pour 2026, invoquant la guerre au Moyen-Orient et ses conséquences en matière de hausse des prix du kérosène, de perturbation des routes aériennes et de fragilisation d'un secteur à faibles marges.

Le directeur général d'UNITED AIRLINES UAL.O , Scott Kirby, a par ailleurs dit dimanche à Reuters que le groupe restait disposé à acquérir des créneaux horaires, des portes d'embarquement ou d'autres actifs si la hausse des prix du carburant venait à mettre sous pression ses concurrents les plus fragiles, tout en ajoutant qu'il était peu probable qu'il se lance dans une opération de consolidation majeure après l'échec de sa tentative de rapprochement avec AMERICAN AIRLINES AAL.O .

* NETFLIX NFLX.O a annoncé vendredi la nomination de Jay Hoag au poste de président de son conseil d'administration, succédant ainsi à Reed Hastings, qui a quitté la plateforme de streaming qu'il avait cofondée il y a près de trente ans.

* ELI LILLY LLY.N - Le laboratoire pharmaceutique a présenté samedi aux professionnels de santé les résultats d'un essai clinique montrant que son médicament de nouvelle génération contre l'obésité, le retatrutide, atténuait la gravité de l'apnée du sommeil, tout en favorisant la perte de poids et en soulageant les douleurs au genou.

* PFIZER PFE.N a présenté samedi des données montrant qu'une dose mensuelle d'un médicament expérimental contre l'obésité, acquis l'année dernière lors du rachat de Metsera, présentait un profil d'effets secondaires similaire à celui du Wegovy du groupe danois Novo Nordisk NOVOb.CO .

* FLEX FLEX.O -Le fabricant d'électronique avance de 3,9% dans les échanges en avant-Bourse, porté par son intégration dans l'indice S&P 500 .SPX à partir du 22 juin prochain.

* INGREDION INGR.N - Le groupe britannique TATE & LYLE

TATE.L a accepté une offre de 2,7 milliards de livres sterling (3,12 milliards d'euros) de la part de son concurrent américain, ont annoncé lundi les deux entreprises, donnant ainsi naissance à un géant des ingrédients alimentaires et des boissons.

* INCYTE PHARMA INCY.O - La société américaine de biotechnologie est sur le point de conclure un accord pour racheter Star Therapeutics, un développeur de médicaments contre les troubles sanguins, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* CAMPBELL'S CPB.O doit publier ses résultats du troisième trimestre lundi avant l'ouverture de la Bourse de New York.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoi t Van Overstraeten)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
466,3800 USD NASDAQ -10,86%
AMERICAN AIRLINE
13,5000 USD NASDAQ +1,50%
APPLE
307,3400 USD NASDAQ -1,25%
BROADCOM
385,7300 USD NASDAQ -7,92%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 866,78 Pts Index Ex -1,35%
ELI LILLY & CO
1 132,680 USD NYSE +0,65%
FLEX
151,9200 USD NASDAQ -4,76%
INCYTE
102,3800 USD NASDAQ +1,13%
INGREDION
99,960 USD NYSE +0,47%
MARVELL TECH
263,4700 USD NASDAQ -16,74%
MICRON TECHNOLOGY
864,0100 USD NASDAQ -13,25%
NETFLIX
82,1800 USD NASDAQ +0,76%
NOVO-NORDISK B
DKK LSE 0,00%
NVIDIA
205,1000 USD NASDAQ -6,20%
PFIZER
26,035 USD NYSE +1,30%
S&P 500 INDEX
7 383,74 Pts CBOE -2,64%
TATE & LYLE
558,500 GBX LSE +13,65%
THE CAMPBELL'S
21,6800 USD NASDAQ +0,60%
UNITED AIRLINES
105,7300 USD NASDAQ +0,75%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cette combinaison d'images réalisée le 7 juin 2026 montre les candidats Roberto Sanchez, à gauche et à sa droite et Keiko Fujimori, qui s'affrontent pour la présidence du Pérou ( AFP / Connie FRANCE )
    Présidentielle au Pérou: la conservatrice Fujimori et son rival de gauche, au coude à coude
    information fournie par AFP 08.06.2026 12:42 

    L'issue de la présidentielle péruvienne reste incertaine lundi, les résultats ne permettant pas de dégager un vainqueur entre la candidate de droite Keiko Fujimori et son rival de gauche Roberto Sanchez pour diriger le pays plongé dans une crise politique persistante. ... Lire la suite

  • AMUNDI
    Un nouvel élan pour la transition énergétique
    information fournie par Amundi 08.06.2026 12:34 

    Résilience de l'économie américaine, nouvelle hausse de l'inflation en zone euro, la hausse des salaires au Japon… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. La crise énergétique actuelle met en évidence les vulnérabilités liées à l'énergie importée, en ... Lire la suite

  • TIKEHAU CAPITAL : La consolidation peut se poursuivre
    TIKEHAU CAPITAL : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 08.06.2026 12:34 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • Logo M6 présent sur le siège de la société. (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : Rémy Cointreau, M6, Arkema, Air Liquide, Safran
    information fournie par Reuters 08.06.2026 12:24 

    * RÉMY COINTREAU RCOP.PA - UBS relève sa recommandation à "neutre" contre "vendre" et son objectif de cours à 44 euros contre 35 euros ; Berenberg relève son objectif de cours à 52,6 euros contre 47,6 euros. * M6 MMTP.PA - Oddo BHF relève sa recommandation à "surperformance" ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 193,21 -0,30%
Pétrole Brent
96,38 +1,07%
2CRSI
51,45 +3,44%
SOITEC
154 +5,01%
HAFFNER ENERGY
0,241 +7,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank