USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 11:59

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture presque stable (-0,03%) pour le Dow Jones .DJI , en hausse de 0,65% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,2% pour le Nasdaq .IXIC :

* EXXON MOBIL XOM.N a dépassé vendredi les attentes sur son bénéfice au troisième trimestre, une hausse de la production de pétrole et de gaz en Guyane et dans le bassin Permien ayant compensé la baisse du cours de l'or noir.

* CHEVRON CVX.N a également dépassé les attentes vendredi, son bénéfice ajusté au troisième trimestre ressortant largement au-dessus du consensus LSEG, la production record de pétrole et de gaz du groupe ayant été stimulée par son acquisition de Hess pour 55 milliards de dollars (47,16 milliards d'euros), tandis que les marges de raffinage se sont améliorées.

* APPLE AAPL.O a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et bénéfice supérieurs au consensus, tandis que son directeur général Tim Cook a déclaré prévoir que les ventes d'iPhones et le chiffre d'affaires du groupe s'établiraient au-dessus des attentes lors du trimestre en cours. Le titre gagne 2% en avant-Bourse.

* AMAZON AMZN.O a dit jeudi anticiper des ventes pour le trimestre actuel largement supérieures aux attentes du marché, portées notamment par la demande pour ses services d'informatique dématérialisée ("cloud").

* WARNER BROS DISCOVERY WBD.O a pris 4,6% après la cloche jeudi après des informations de sources à Reuters selon lesquelles NETFLIX NFLX.O étudie activement la possibilité de formuler une offre de rachat pour le studio de cinéma et la division 'streaming' du géant du divertissement.

* FIRST SOLAR FSLR.O a dépassé jeudi les prévisions de ventes pour le troisième trimestre avec la forte demande pour ses produits, entraînant une hausse de plus de 5% du plus grand fabricant américain de panneaux solaires dans les échanges après-marché.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

