Les Bourses européennes finissent dans le rouge

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge vendredi, freinées par une salve de résulats d'entreprises qui peinent à convaincre.

La Bourse de Paris a clôturé en baisse de 0,44% tout comme Londres, Fancfort a cédé 0,67% et Milan a fini proche de l'équilibre (-0,06%).

Euronext CAC40