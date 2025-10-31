Les Bourses européennes finissent dans le rouge

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge vendredi, freinées par une salve de résulats d'entreprises qui peinent à convaincre.
La Bourse de Paris a clôturé en baisse de 0,44% tout comme Londres, Fancfort a cédé 0,67% et Milan a fini proche de l'équilibre (-0,06%).
Euronext CAC40
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer