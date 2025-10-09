Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable (+0,01%) pour le Dow Jones .DJI , une légère baisse (-0,06%) pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un repli de 0,11% pour le Nasdaq

.IXIC :

* TSMC TSM.N - Le premier fabricant mondial de semi-conducteurs sous contrat a fait état jeudi d'une hausse de 30% de son chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre, ce qui est au-dessus des attentes. Le groupe a profité de la demande pour ses produits sur fond d'engouement pour les applications d'intelligence artificielle (IA).

* NVIDIA NVDA.O - Les Etats-Unis ont approuvé des exportations de puces Nvidia d'une valeur de plusieurs milliards de dollars vers les Émirats arabes unis, a rapporté mercredi l'agence Bloomberg.

* SECTEUR DE L'IA - L'agence hollywoodienne Creative Artists Agency a déclaré jeudi qu'OpenAI exposait les artistes à un "risque significatif" avec son nouvel outil de génération de vidéos par l'intelligence artificielle (IA) Sora qui permet aux utilisateurs de créer et de partager des clips à partir de contenus protégés par des droits d'auteur.

* MICROSOFT MSFT.O - L'université de Harvard a annoncé mercredi que son école de médecine avait conclu un accord de licence avec Microsoft permettant à l'éditeur de Windows d'accéder à ses contenus en matière de santé grand public sur des maladies spécifiques et des sujets de bien-être.

* AZZ AZZ.N recule de 4,6% dans les transactions hors séance, le spécialiste des revêtements métalliques ayant raté les attentes en terme de bénéfice et de vente au titre du deuxième trimestre, sur fond de ralentissement de la demande dans la construction et les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

* APOGEE THERAPEUTICS APGE.O chute de 9,9% dans les transactions hors séance, le groupe ayant annoncé le lancement d'une offre d'actions et de bons de souscription préfinancés sans divulguer le montant de l'opération dont le produit net servira à financer des études précliniques, des essais cliniques, la production et d'autres activités, entre autres.

* ORACLE ORCL.N - Baird entame le suivi de la valeur à "surperformance" avec un objectif de cours à 365 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)