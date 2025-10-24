Trump rompt les négociations commerciales avec le Canada

Combo photo créé le 28 mars 2025 montrant Mark Carney (à gauche) et Donald Trump (à droite) ( AFP / Dave Chan )

Donald Trump a décidé de rompre immédiatement les négociations commerciales avec le Canada, accusant une nouvelle fois vendredi les autorités canadiennes d'avoir déformé les propos de l'ex-président républicain Ronald Reagan dans une campagne publicitaire contre la hausse des droits de douane entre les deux pays.

Il s'agit d'un revirement soudain alors qu'un accord commercial entre Ottawa et Washington portant sur l'acier, l'aluminium et l'énergie semblait pouvoir être conclu, selon le Globe and Mail, avant la rencontre prévue entre le Premier ministre canadien Mark Carney et Donald Trump lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à la fin du mois en Corée du Sud.

Le Canada est le deuxième partenaire commercial des Etats-Unis et un fournisseur majeur d'acier et d'aluminium pour les entreprises américaines.

"Compte tenu de leur comportement scandaleux, TOUTES LES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES AVEC LE CANADA SONT PAR LA PRÉSENTE ROMPUES", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social jeudi soir.

Vendredi matin, il s'est de nouveau lâché contre son voisin dans une série de messages vindicatifs sur son réseau social.

"LE CANADA A TRICHÉ ET S'EST FAIT PRENDRE!!! Ils ont frauduleusement publié une grande annonce disant que Ronald Reagan n'aimait pas les droits de douane, alors qu'en réalité, il AIMAIT LES DROITS DE DOUANE POUR NOTRE PAYS ET SA SÉCURITÉ NATIONALE. Le Canada tente d'influencer illégalement la Cour suprême des États-Unis...", a soutenu le locataire de la Maison Blanche.

"LES ÉTATS-UNIS SONT À NOUVEAU RICHES, PUISSANTS ET SÉCURISÉS NATIONALEMENT, TOUT CELA GRÂCE AUX DROITS DE DOUANE! LE CAS LE PLUS IMPORTANT JAMAIS VU EST DEVANT LA COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS. QUE DIEU BÉNISSE L'AMÉRIQUE!!!", a-t-il également écrit.

Selon Donald Trump, les autorités canadiennes cherchent à "influencer la décision de la Cour suprême des Etats-Unis et d'autres tribunaux", devant lesquels est contesté la légalité des décrets du président américain ayant déclenché ces hausses douanières.

La Fondation Ronald Reagan a déclaré sur X que la campagne publicitaire canadienne avait utilisé "de manière sélective des extraits audio et vidéo" d'un discours radiophonique sur le commerce de l'ancien président républicain en avril 1987.

Selon la Fondation, la publicité "déformait" les propos de Ronald Reagan (1981-1989), ajoutant qu'elle "examinait ses options juridiques dans cette affaire".

Produite par la province canadienne de l'Ontario, la campagne publicitaire, d'un montant d'environ 75 millions de dollars, a été diffusée sur plusieurs chaines de télévision américaine.

Elle utilisait des citations du discours de Reagan, dans lequel il mettait en garde contre certaines des conséquences que des droits de douane élevés sur les importations étrangères pourraient avoir sur l'économie américaine.

La publicité citait Reagan disant que "des tarifs élevés mènent inévitablement à des représailles par les pays étrangers et au déclenchement de féroces guerres commerciales", une citation qui correspond à une transcription de son discours sur le site de la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan.

- "Une rupture" -

Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de la part des responsables au Canada mais mercredi, dans un discours sur ses priorités budgétaires devant des étudiants de l'université d'Ottawa, Mark Carney a déclaré que la politique commerciale "fondamentalement modifiée" de Washington nécessitait une refonte de la stratégie économique du Canada.

Les États-Unis ont augmenté "leurs droits de douane à des niveaux jamais vus depuis la Grande Dépression", avait déploré le Premier ministre.

"L'ampleur et la rapidité de ces développements ne constituent pas une transition en douceur, c'est une rupture. Cela signifie que notre stratégie économique doit changer radicalement", a ajouté Mark Carney, affirmant que le processus "nécessitera des sacrifices et du temps".

Mark Carney avait rencontré début octobre le président Trump à la Maison Blanche pour tenter d'avancer vers une résolution du conflit, mais n'avait obtenu aucune concession publique.

Environ 85% des échanges transfrontaliers restent exemptés de droits de douane, les Etats-Unis et le Canada continuant d'adhérer au traité de libre-échange nord-américain (Aceum).

Mais les droits de douane sectoriels mondiaux imposés par Donald Trump, en particulier sur l'acier, l'aluminium et les automobiles, ont durement touché le Canada, entraînant des pertes d'emplois et mettant les entreprises sous pression.