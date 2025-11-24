Ouverture de l'OPA d’EQT visant les actions de Waga Energy

(AOF) - Le projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire déposé le 1er octobre 2025 par Box BidCo S.A.S (le véhicule d'acquisition dédié mis en place par la société d'investissement internationale EQT, par l’intermédiaire de sa stratégie EQT Transition Infrastructure) visant toutes les actions restantes de Waga Energy (avec l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire, si les conditions légales et réglementaires sont remplies) a été déclaré conforme par l'Autorité des marchés financiers (AMF), le 21 novembre 2025. L'offre est ouverte depuis ce lundi jusqu'au 12 décembre inclus.

Le prix de l'offre est de 21,55 euros par action Waga Energy, auquel s'ajoutera un complément de prix pouvant aller jusqu'à 2,15 euros par action payable avant le 30 septembre 2028. Le complément de prix sera déterminé sur la base du montant total des crédits d'impôt d'investissement fédéraux américains ("ITC") qui pourraient être monétisés par Waga Energy d'ici au 30 juin 2028 dans le cadre de certains projets développés aux Etats-Unis.

Le conseil d'administration de Waga Energy a réitéré à l'unanimité, le 31 octobre 2025, son avis motivé favorable du 1er octobre 2025 sur l'offre. Celle-ci étant réalisée selon la procédure simplifiée, elle ne sera pas rouverte après la publication des résultats de l'offre.

Box BidCo, actionnaire majoritaire de Waga Energy depuis septembre 2025, prévoit "d'investir significativement dans la société afin de lui permettre de se concentrer sur son développement à long terme dans un secteur à forte intensité capitalistique".

L'offre vise à accompagner Waga Energy dans le déploiement de sa technologie brevetée Wagabox, à renforcer sa présence en Europe et en Amérique du Nord, et à accélérer la montée en puissance de la production de GNR, en tant que contributeur clé à la transition énergétique.

"Avec EQT, la direction de Waga Energy se concentrera sur la mise en oeuvre d'améliorations opérationnelles, la poursuite de l'innovation et la conquête de nouveaux marchés dans le domaine du GNR, tout en préservant son modèle économique solide fondé sur des contrats".

