Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,17% pour le Nasdaq.

* DELL DELL.N a relevé jeudi soir sa prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année en cours, l'expansion des centres de données chez ses clients stimulant la demande pour ses serveurs optimisés pour l'IA.

L'action s'envole de près de 40% en avant-Bourse.

Les actions des fabricants de serveurs d'IA, notamment SUPER MICRO COMPUTER SMCI.O et HEWLETT PACKARD HPE.N grimpent respectivement de 10,7% et 23,5% dans son sillage.

* COSTCO WHOLESALE COST.O a profité de la forte hausse des prix de l'essence, de plus en plus de consommateurs optant pour son carburant moins cher, ce qui a permis à l'entreprise américaine d'enregistrer un chiffre d'affaires aux Etats-Unis supérieur aux estimations au troisième trimestre.

Si l'on inclut le secteur de l'essence, les ventes à périmètre constant aux États-Unis ont bondi de 9,4% au cours du trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur une progression de près de 7%, selon les données compilées par LSEG.

* GAP GAP.N a abaissé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, signe que les consommateurs américains, confrontés à des contraintes budgétaires, réduisent leurs dépenses discrétionnaires dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

L'action recule de 15,4% en avant-Bourse.

* AMERICAIN EAGLE OUTFITTERS AEO.N a laissé inchangées ses prévisions de ventes comparables pour cette année, la prudence des consommateurs américains continuant de peser sur la demande de vêtements.

* AMAZON AMZN.O - L'autorité australienne de la concurrence a annoncé vendredi avoir engagé une procédure judiciaire contre la filiale locale du géant américain, l'accusant d'avoir enfreint la législation relative à l'étiquetage de sécurité des produits concernant les sacs à dos pour enfants.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)