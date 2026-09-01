Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,54% pour le Dow Jones .DJI , de 0,58% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 1,02% pour le Nasdaq .IXIC :

* MICRON TECHNOLOGY MU.O - Les organisations syndicales représentant les deux tiers des salariés du groupe à Taïwan menacent d'entamer un mouvement de grève si le fabricant américain de puces mémoire n'accepte pas de revoir son système de primes et de répartir ses bénéfices de manière équitable.

* FORD MOTOR F.N procède actuellement au rappel de 148.663 véhicules aux Etats-Unis en raison d'une perte de puissance du moteur, d'un dysfonctionnement des phares et du système d'essuie-glace, a déclaré mardi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'autorité américaine de sécurité routière.

* TESLA TSLA.O - Les immatriculations du groupe américain sur plusieurs marchés européens montrent mardi pour le mois d'août un tableau contrasté, avec de fortes hausses en France (+279%) et au Danemark (+104%), contrebalancées par des baisses en Norvège (-79%) et en Suède (-41%).

* ROBINHOOD MARKETS HOOD.O - Morgan Stanley relève sa recommandation de "pondération en ligne" à "surpondérer".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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