Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasiment stable (+0,03%) pour le Dow Jones .DJI , une légère progression de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une hausse de 0,18% pour le Nasdaq .IXIC :

* APPLE AAPL.O , ALPHABET GOOGL.O - L'autorité britannique de la concurrence, la CMA, a proposé mardi d'autoriser les développeurs d'applications à orienter les utilisateurs vers des options de paiement alternatives en dehors des boutiques d'applications d'Apple et de Google afin de réduire les commissions réclamées par ces géants et de stimuler la compétition.

* TESLA TSLA.O - Les autorités européennes se réunissent ce mardi pour examiner la possibilité de déployer le système de conduite autonome supervisée (FSD) de Tesla dans le bloc communautaire. Cette technologie, déjà disponible aux Etats-Unis et censée dynamiser les ventes en Europe du constructeur américain de véhicules électriques, divise les régulateurs du Vieux continent.

Une approbation à la majorité qualifiée de 15 des 27 Etats membres, représentant 65% de la population du bloc, est nécessaire pour que la technologie entre en vigueur, le vote n'étant pas attendu avant octobre.

* UBER UBER.N et Waymo, filiale d'ALPHABET GOOGL.O , ont mis fin à leur partenariat de 2023 dans le domaine de la conduite autonome à Phoenix, en Arizona, alors que le géant des services de VTC s'apprête à nouer un nouveau partenariat autour des véhicules autonomes dans cette ville.

* RALPH LAUREN RL.N - Le collectionneur Xiao Neng affirme avoir dépensé au moins un million de dollars en vêtements Ralph Lauren au cours des quatre ou cinq dernières années, se constituant un vestiaire si vaste qu'il en revend désormais certaines pièces dans deux boutiques vintage qu'il a ouvertes dans le centre-ville de Shanghai.

* NIKE NKE.N doit publier ses résultats trimestriels après la clôture de Wall Street.

* COMCAST CORP CMCSA.O - Deutsche Bank relève sa recommandation sur la valeur de "conserver" à "acheter".

* HONEYWELL AEROSPACE HONA.O - Jefferies entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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