Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,52% pour le Dow Jones .DJI , de 0,55% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,63% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEURS EXPOSÉS À LA CONJONCTURE - Les valeurs liées au voyage, la technologie ou les banques sont à surveiller lundi en raison du regain de tensions au Moyen-Orient et la nouvelle envolée des prix du pétrole, le président américain Donald Trump ayant menacé dimanche de bloquer les ports iraniens après l'échec de négociations entre Téhéran et Washington au cours du week-end.

Les actions des compagnies aériennes AMERICAN AIRLINES

AAL.O , DELTA AIR LINES DAL.N et SOUTHWEST AIRLINES LUV.N reculent toutes plus de 2% dans les échanges en avant-Bourse.

Les géants de l'énergie EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON

CVX.N sont en revanche vus dans le vert, aidés par la remontée des prix du pétrole.

* GOLDMAN SACHS GS.N doit publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture de la Bourse de New York, donnant ainsi le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels des grandes banques américaines.

L'action évolue en légère hausse dans les échanges en avant-Bourse.

* SECTEUR DE L'IA - La Commission européenne a déclaré vendredi qu'elle examinait si le chatbot d'OpenAI, ChatGPT, devait être classé comme un grand moteur de recherche en ligne au titre du règlement sur les services numériques (DSA), après que l'entreprise a signalé un nombre d'utilisateurs dépassant le seuil fixé.

* TESLA TSLA.O - Les autorités de régulation néerlandaises ont autorisé l'utilisation du logiciel de conduite autonome du groupe américain sur les autoroutes et les voies urbaines, à condition qu'il soit accompagné d'une surveillance humaine.

Il s'agit d'une première en Europe pour le constructeur de voitures électriques.

* IBM IBM.N a accepté de verser 17 millions de dollars pour mettre fin à une enquête menée par le gouvernement américain sur ses pratiques en matière de diversité, d'équité et d'inclusion.

* BAKER HUGHES BKR.O - Le prestataire de services pétroliers a cédé sa filiale Waygate Technologies au groupe suédois de technologies industrielles Hexagon HEXAb.ST pour environ 1,45 milliard de dollars en espèces, ont annoncé lundi les deux sociétés.

* COSTAR GROUP CSGP.O - Le fonds spéculatif Third Point, dirigé par le milliardaire Daniel Loeb, renonce à mener une bataille pour le contrôle de la société de données immobilières et a cédé l'intégralité de sa participation dans le groupe, propriétaire des sites Apartments.com et Homes.com, selon des sources proches du dossier et une lettre vue vendredi par Reuters.

* MCDONALD'S MCD.N s'apprête à lancer des boissons énergisantes et des sodas à ses menus aux Etats-Unis dans le cadre d'une refonte plus large de sa carte de boissons fraîches dans ses restaurants américains plus tard cette année, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des documents de l'entreprise.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)