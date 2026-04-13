Incendie du nouvel an en Suisse: le maire de Crans-Montana face aux enquêteurs

Le président de la commune de Crans-Montana Nicolas Féraud, après une cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie qui a ravagé le bar Le Constellatio, le soir du Nouvel An, le 9 janvier 2026 à Crans-Montana ( AFP / MAXIME SCHMID )

Le président de la commune de Crans-Montana Nicolas Féraud a été entendu pour la première fois lundi par le ministère public du canton suisse du Valais dans l'enquête sur l'incendie d'un bar qui a fait 41 morts la nuit du nouvel an dans la station de ski.

M. Féraud, qui fait partie des neuf personnes placées sous investigation pénale pour "incendie par négligence, homicide par négligence et lésions corporelles graves par négligence" après le drame, est arrivée au campus de Energypolis de Sion où se tiennent les auditions sans s'exprimer devant les médias.

"J'espère que le président Féraud ne sera pas dans l'ignorance volontaire et qu'on aura enfin des réponses à nos questions", a déclaré avant l'audition Alain Viscolo, un des avocats des parties civiles.

Peu après le drame qui a fait 41 morts et 115 blessés - dont de nombreux étrangers - la commune avait reconnu l'absence de contrôles incendie dans le bar depuis 2019 alors qu'ils doivent être effectués tous les ans.

"Pourquoi il a choisi de ne pas engager plus de monde ? Pourquoi il a choisi de maintenir un service apparemment sous-doté ? Pourquoi il a laissé cette culture d'administration laxiste prévaloir pendant aussi longtemps ? Ce sont des questions qu'on va poser", a déclaré de son côté Me Romain Jordan, avocat qui représente plusieurs familles des victimes.

L'enquête doit en effet lever le voile sur les différentes responsabilités dans le drame, au-delà du respect des normes de sécurité par les propriétaires et des circonstances exactes de l'incendie - déclenché selon l'enquête par les étincelles de bougies "fontaine" qui ont enflammé une mousse insonorisante au plafond du sous-sol du bar.

Le ministère public valaisan, pointé du doigt par plusieurs parties civiles pour la lenteur de l'enquête, a entamé la semaine dernière une nouvelle vague d'auditions à Sion, en faisant venir pour la première fois d'anciens et actuels responsables de la commune.

La façade du bar "Le Constellation", où un incendie s'est déclaré, à Crans-Montana, le 9 janvier 2026 en Suisse ( AFP / MAXIME SCHMID )

La semaine dernière, un ancien responsable de la station a choisi de garder le silence en attendant d'avoir accès au dossier, alors que l'adjoint de l'ex-chef du service de sécurité et un membre actuel de l'équipe de sécurité publique ont pu être entendus.

Un ex-conseiller communal doit également être auditionné mercredi.

"On espère juste que certains s'expriment enfin après que d'autres aient choisi de garder le silence, on attend juste des réponses aux questions posées", a déclaré lundi Me Nicola Meier, un des avocats des époux Moretti.

Le principal mis en cause dans l'enquête sur l'incendie Jacques Moretti, un Français co-propriétaire avec son épouse Jessica du bar le Constellation, devait lui être de nouveau entendu le 7 avril, mais l'audition a été reportée sine die après le dépôt de certificats médicaux par ses avocats.