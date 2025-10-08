 Aller au contenu principal
USA : les stocks hebdomadaires de pétrole dépassent largement les attentes
information fournie par AOF 08/10/2025 à 17:06

(AOF) - Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont augmenté de 3,715 millions de barils la semaine dernière. Les analystes anticipaient une hausse de 2,25 millions. Ces stocks avaient progressé de 1,792 million la semaine précédente. De leur côté, les réserves d’essence ont reculé de 1,601 million de barils, après une hausse de 4,125 millions une semaine plus tôt. Enfin, les stocks de produits distillés ont connu une baisse de 2,018 millions de barils, contre une hausse de 0,578 million.

Pétrole et parapétrolier
