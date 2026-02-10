USA : les stocks des entreprises sous les attentes en novembre

A lire aussi
Guerre en Ukraine : la Russie utilise des Kényans comme "chair à canon", Nairobi dénonce une situation "inacceptable"
Kiev a dit en novembre avoir identifié au moins 1.436 citoyens de 36 pays africains dans les rangs russes. Après les révélations de plusieurs médias, le Kenya a jugé mardi 10 février "inacceptable" que ses ressortissants soient utilisés comme "chair à canon" par ... Lire la suite
La Russie annonce des restrictions sur l'utilisation de Telegram au motif d'une "violation" de la loi
La Russie a annoncé mardi mettre en place des "restrictions progressives" sur la messagerie Telegram, alors que Moscou presse les citoyens russes de migrer vers une application de messagerie locale plus facile à contrôler. Les autorités russes reprochent à Telegram ... Lire la suite
Il se voit déjà Premier ministre, mais sait que sa tâche sera "énorme". A deux jours des élections législatives, le chef du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), Tarique Rahman, se prépare à hériter d'un pays "détruit" par le gouvernement renversé à l'été 2024. ... Lire la suite
Sur un ring improvisé dans le sable, au milieu des tentes d'un camp de déplacés du sud de la bande de Gaza, une dizaine de jeunes filles en gants de boxe s'échauffent sous les ordres de leur entraîneur, avant de frapper l'adversaire, le geste franc. Ossama Ayoub ... Lire la suite
