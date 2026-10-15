USA : les stocks des entreprises en ligne avec les prévisions

Les stocks des entreprises américaines s'élèvent à 0,4% en août, conformément aux attentes, après 0,9% (révisé de 0,8%) en juillet.
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