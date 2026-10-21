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USA : les stocks de pétrole reculent plus vite que prévu
information fournie par Zonebourse 21/10/2026 à 16:34

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Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 412,5 millions de barils lors de la semaine du 12 octobre, signalant un repli de 3,1 millions de barils par rapport à la semaine précédente. Les analystes ont de quoi être surpris : ils tablaient sur un repli beaucoup plus modeste, de l'ordre de 800 000 barils.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés ont progressé de 1,7 million de barils, tandis que les stocks d'essence ont reculé de 3 millions de barils (le consensus anticipait -0,4 million), toujours par rapport à la semaine précédente.

L'EIA précise enfin que les raffineries ont traité une moyenne de 16,6 millions de barils/jour au cours de la semaine, fonctionnant à 93,4% de leur capacité opérationnelle.

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