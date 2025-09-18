USA : les stocks de gaz plus élevés que prévu

(AOF) - Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de gaz ont augmenté de 90 milliards de pieds cubes au cours de la semaine écoulée, après une progression de 71 milliards la semaine précédente. Une hausse de 80 milliards de pieds cubes était attendue. Les stocks sont inférieurs de 4 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et supérieurs de 204 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 229 milliards de pieds cubes. À 3 433 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.
