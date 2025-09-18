 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA : les stocks de gaz plus élevés que prévu
information fournie par AOF 18/09/2025 à 16:38

(AOF) - Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de gaz ont augmenté de 90 milliards de pieds cubes au cours de la semaine écoulée, après une progression de 71 milliards la semaine précédente. Une hausse de 80 milliards de pieds cubes était attendue. Les stocks sont inférieurs de 4 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et supérieurs de 204 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 229 milliards de pieds cubes. À 3 433 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

