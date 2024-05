USA: les reventes de logements baissent en avril, sauf le haut de gamme

Les reventes d'appartements et de maisons ont de nouveau reculé en avril aux Etats-Unis, sauf sur le segment haut de gamme qui a enregistré une forte hausse, et les prix ont eux continué de grimper, atteignant un record pour un mois d'avril.

( AFP / JOSH EDELSON )

Le mois dernier, 4,14 millions de logements ont changé de propriétaire, en rythme annualisé - une projection des ventes sur l'année à ce rythme -, selon les chiffres publiés mercredi par la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

Cela représente une baisse de 1,9% par rapport à mars, mais aussi par rapport à avril 2023.

Les analystes, eux, prévoyaient un rebond après une chute des ventes en mars liée aux taux d'intérêt élevés, et tablaient sur 4,21 millions de reventes, selon le consensus de Market Watch.

"Le marché haut de gamme a enregistré une forte hausse en raison de l'arrivée d'une offre accrue sur le marché", a déclaré Lawrence Yun, chef économiste de la NAR.

Le nombre de logements mis en vente à 1 million de dollars ou plus a en effet bondi de 34% par rapport à avril 2023, et le nombre de ventes, de 40%.

Tous prix confondus, le nombre de biens en vente sur le marché a également connu une importante hausse, de 9% par rapport à avril 2023, avec 1,21 million de logements existants sur le marché à la fin du mois, soit 3,5 mois de ventes au rythme actuel.

Le prix médian des logements vendus le mois dernier a atteint son plus haut niveau pour un mois d'avril, à 407.600 dollars, soit 5,7% de plus qu'il y a un an. Il s'agit du 10e mois d'affilée de hausse des prix sur un an.

Ce record est "une très bonne nouvelle pour les propriétaires", a souligné Lawrence Yun, qui souligne cependant que "le rythme de la hausse des prix devrait s'atténuer à mesure que davantage de stocks de logements deviennent disponibles".

Les taux d'intérêt des prêts immobiliers sont repassés en avril au-dessus des 7% pour un prêt à taux fixe sur 30 ans, le plus courant, selon les données de l'agence de refinancement Freddie Mac.

Ils ont un peu baissé début mai, mais restent supérieurs à 7%.

Et la banque centrale américaine (Fed) a prévenu qu'elle compte laisser ses taux à un niveau élevé pendant plus longtemps que prévu, face à un rebond de l'inflation début 2024.