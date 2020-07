Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les républicains présentent un plan de soutien à l'économie Reuters • 27/07/2020 à 23:12









(Actualisé avec annonce du plan) par Susan Cornwell et David Lawder WASHINGTON, 27 juillet (Reuters) - La majorité républicaine au Sénat des Etats-Unis a présenté lundi sa version d'un plan de soutien de 1.000 milliards de dollars (850 milliards d'euros) à l'économie américaine face à l'épidémie liée au nouveau coronavirus. La présentation des grandes lignes de ce plan, élaboré en concertation avec la Maison blanche, ouvre la voie à des négociations avec les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, alors que des mesures exceptionnelles d'indemnisation dont bénéficient des millions d'Américains au chômage doivent expirer en fin de semaine. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a affirmé que ce plan "sur mesure et ciblé", baptisé "HEALS Act" (du verbe "heal" signifiant "guérir"), devrait permettre aux enfants de reprendre l'école, aux employés de retourner au travail et au système de santé américain de résister à une crise sanitaire qui a déjà fait 150.000 morts aux Etats-Unis. "Il faudra une coopération bipartite pour traduire ce HEALS Act en loi au bénéfice du peuple américain", a-t-il dit, alors que l'Etat fédéral a déjà mobilisé 3.700 milliards de dollars depuis le début de la crise pour en atténuer son impact économique. Le chef de file des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, a qualifié ce projet de "totalement inadapté" et dénoncé le fait qu'il reviendrait à réduire de 30% les aides fédérales aux chômeurs. D'après le Washington Post, les républicains veulent ramener à 200 dollars par semaine, contre 600 actuellement, les aides exceptionnelles allouées aux chômeurs. Mitch McConnell a pour sa part déclaré que ce projet prévoyait des aides supplémentaires pour les chômeurs, sans fournir de chiffres, ainsi que le versement direct d'une allocation exceptionnelle de 1.200 dollars pour chaque Américain. Des incitations sont aussi prévues pour favoriser la fabrication aux Etats-Unis, plutôt qu'en Chine, de matériel de protection pour le personnel soignant. Le projet présenté par Mitch McConnell contient aussi une "puissante protection juridique" pour les entreprises, afin qu'elles ne soient pas exposées à des poursuites en cas de contamination de leurs salariés, ce qui constitue une priorité pour les républicains. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et Chuck Schumer devaient rencontrer dans la journée le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le directeur de cabinet de la Maison blanche Mark Meadows pour discuter des mesures de soutien à l'économie américaine. (Version française Bertrand Boucey)

