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USA : les promesses de ventes de logements chutent bien plus que prévu en septembre
information fournie par Zonebourse 20/10/2026 à 16:09

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Les promesses de ventes de logements ont chuté de 7,3% en septembre, bien au-delà du recul de 0,7% attendu par les analystes, après avoir progressé de 0,3% en août.

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