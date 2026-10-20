USA : les promesses de ventes de logements chutent bien plus que prévu en septembre

Les promesses de ventes de logements ont chuté de 7,3% en septembre, bien au-delà du recul de 0,7% attendu par les analystes, après avoir progressé de 0,3% en août.
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