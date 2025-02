USA: les prix de l'immobilier poursuivent leur hausse information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 16:11









(CercleFinance.com) - Le prix moyen des maisons aux Etats-Unis a poursuivi sa hausse au mois de décembre, grâce à des progressions sensibles à New York, Chicago et Boston, montre l'enquête mensuelle S&P CoreLogic Case-Shiller publiée ce mardi.



L'indice composite - calculé à partir des données récoltées dans les dix premières agglomérations américaines - a enregistré une progression de 5,1% après une hausse de 5% en novembre.



La hausse a été la plus marquée à New York, où les prix ont grimpé de 7,2% d'une année sur l'autre, suivi par Chicago et Boston avec des progressions respectives de 6,6% et 6,3%.



Ces chiffres solides laissent penser que les vendeurs gardent la main sur le marché de l'immobilier en dépit de l'arrivée de nouveaux biens sur le marché et de la faiblesse persistante de la demande.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.