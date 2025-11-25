USA-Les prix à la production progressent comme prévu en septembre

Les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis ont rebondi en septembre conformément aux attentes, en raison notamment de la hausse du coût de l'énergie et de la répercussion par les producteurs de certains droits de douane, montrent les statistiques publiées mardi par le département du Travail.

L'indice PPI a augmenté de 0,3% en septembre sur un mois après une baisse de 0,1% en août, une progression conforme aux attentes des économistes interrogés par Reuters.

Sur une base annuelle, la croissance des prix à la production est ressortie à 2,7% après une progression identique en août (révisé de 2,6%).

La publication de ce rapport a été retardée par le "shutdown" de l'administration fédérale.

Les prix des biens de production ont pour leur part augmenté de 0,9%, la plus forte hausse depuis février 2024, après une progression de 0,2% en août. Les biens énergétiques, qui ont augmenté de 3,5%, représentent les deux tiers de la hausse des prix des biens.

Les prix des services de gros sont restés inchangés après avoir baissé de 0,3% en août, lorsque la réduction des marges commerciales a suggéré que les grossistes absorbaient une partie des droits de douane imposés par le président Donald Trump sur les produits importés.

(Rédigé par Lucia Mutikani ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)