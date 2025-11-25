 Aller au contenu principal
USA : les prix à la production en ligne avec les attentes en septembre
information fournie par AOF 25/11/2025 à 14:39

(AOF) - Aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 2,7% en septembre en rythme annuel, conformément aux attentes. Ils étaient en croissance de 2,6% en août. En rythme mensuel, ils sont en hausse de 0,3% en ligne avec les prévisions, après avoir reculé de 0,1% en août. En version core, les prix à la production sont en hausse de 0,1%, contre +0,2% attendu en rythme mensuel et en hausse de 2,6%, contre 2,7% attendus en rythme annuel.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

