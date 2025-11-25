USA : les prix à la production en ligne avec les attentes en septembre

(AOF) - Aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 2,7% en septembre en rythme annuel, conformément aux attentes. Ils étaient en croissance de 2,6% en août. En rythme mensuel, ils sont en hausse de 0,3% en ligne avec les prévisions, après avoir reculé de 0,1% en août. En version core, les prix à la production sont en hausse de 0,1%, contre +0,2% attendu en rythme mensuel et en hausse de 2,6%, contre 2,7% attendus en rythme annuel.