Milliardaires : plus de 5.900 milliards d'euros vont être hérités dans les quinze prochaines années, selon UBS

La banque a réalisé ses calculs sur la base du nombre de milliardaires dans le monde âgés de plus de 70 ans, en prenant pour référence l'espérance de vie moyenne en Suisse qui est de 85 ans.

( AFP / FRED TANNEAU )

Les héritages chez les milliardaires vont s'élever à quelque 6.900 milliards de dollars (5.909 milliards d'euros) au niveau mondial durant les 15 prochaines années, selon les projections d'UBS.

En 2025 déjà, 91 personnes (64 hommes et 27 femmes) ont hérité d'un montant cumulé de 297,8 milliards de dollars , en hausse de 36% par rapport à l'année précédente, selon un rapport publié jeudi 4 décembre par le géant bancaire suisse, qui souligne qu'il s'agit d'un montant "record".

"Le transfert de richesses s'accélère", souligne dans un communiqué la banque qui avait déjà constaté cette tendance dans de précédents rapports.

Dans le détail, ces héritages en 2025 ont surtout concerné l'Europe de l'Ouest, avec 48 personnes qui ont reçu un montant cumulé de 149,5 milliards de dollars, ce que la banque suisse explique par une importante succession dans l'industrie pharmaceutique en Allemagne.

En Amérique du Nord, 18 personnes ont hérité de 86,5 milliards de dollars contre 11 personnes en Asie du Sud-Est pour un montant total de 24,7 milliards de dollars.

À un horizon de 15 ans, les plus gros transferts de patrimoine devraient s'effectuer aux États-Unis, où vivent actuellement un tiers des milliardaires , selon les calculs de la banque.

Près de 3.000 milliardaires dans le monde

Aux États-Unis, quelque 2.779,9 milliards de dollars de patrimoine devraient être transférés d'ici 2040 aux générations suivantes, directement ou indirectement par le biais du conjoint survivant.

En Europe de l'Ouest, le patrimoine qui va être transféré par les milliardaires est estimé à 1.300,2 milliards de dollars, d'après UBS, les plus grosses successions concernant la France, avec 347,1 milliards de dollars, l'Allemagne (227,2 milliards) et la Suisse (206,3 milliards).

En Chine, Hong-Kong et Taïwan, UBS évalue le patrimoine qui va être transféré par les milliardaires d'ici 15 ans à 407 milliards de dollars et à 764,6 milliards de dollars en Asie du Sud-Est.

La banque a réalisé ses calculs sur la base du nombre de milliardaires dans le monde âgés de plus de 70 ans , en prenant pour référence l'espérance de vie moyenne en Suisse qui est de 85 ans, afin de pouvoir réaliser des prévisions à un horizon de 15 ans.

D'après cette étude, réalisée sur la base de données collectées sur 47 marchés, le nombre de milliardaires aura augmenté de 8,8% en 2025, passant de 2.682 à près de 3.000 au niveau mondial.

UBS, qui compte parmi les plus grands gestionnaires de fortune au monde, a répertorié 196 nouveaux milliardaires en 2025 qui ont fait fortune par eux-mêmes, et non par héritage, avec leur entreprise notamment dans les secteurs des logiciels, génétique, gaz naturel liquéfié et infrastructures.