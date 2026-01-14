USA-Les prix à la production conformes aux attentes en novembre

La croissance des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis a ralenti en novembre sur un mois, conformément aux attentes, montrent les statistiques publiées mercredi par le département du Travail.

L'indice PPI a augmenté d'un mois sur l'autre de 0,2% en novembre, comme prévu par les économistes interrogés par Reuters, après une hausse de 0,6% en octobre (chiffre révisé de +0,3%).

Sur une base annuelle, la croissance des prix à la production est ressortie à 3,0% après une progression de 3,0% en octobre (chiffre révisé de 2,7%). Le consensus était fixé à +2,7%.

Tableau: nS0N3Y901V

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)